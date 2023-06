17 czerwca 2023 roku rozpoczęła się celebracja ważnego wydarzenia w Wielkiej Brytanii. Rodzina i obywatele świętują urodziny monarchy. Z tej okazji odbywa się parada Trooping The Colour. Przez ponad 70 lat uroczystość była traktowana jako obchody urodzin królowej. Później zrezygnowano z niej na ponad trzy dekady. W tym roku to król Karol III znalazł się w centrum uwagi. Przywrócił wyjątkowe wydarzenie. Nie zabrakło żołnierzy armii brytyjskiej. Ważnym momentem jest również przelot Królewskich Sił Powietrznych. Na wydarzeniu pojawiła się część rodziny royalsów.

Trooping the Colour 2023. George, Charlotte i Louis zapozowali do zdjęć

Trooping the Colour jest świętem narodowym w Wiekiej Brytanii. Zgodnie z tradycją cały kraj świętuje urodziny monarchy w czerwcu. Pomimo tego, że król Karol III dopiero w listopadzie skończy 75 lat, chciał utrzymać tradycję. W tym roku to on poprowadził paradę urodzinową i zasalutował konno. U jego boku pojawił się najstarszy syn, książę William.

Trwają obchody Trooping the Colour 2023. Wnuczęta króla Karola III uroczo pozują fot. Aaron Chown/AP/Agencja Gazeta.pl

Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć dzieci księcia Williama i księżnej Kate. Książę George, księżniczka Charoltte i książę Louis również świętowali urodziny dziadka. Dzieci znalazły miejsca dla siebie podczas parady w wygodnej karocy obok swojej mamy i królowej małżonki Camilli. Fotoreporterom udało się uchwycić ich niezastąpione miny. Urocze zdjęcia szybko obiegły internet. Nie da się ukryć, że najlepszy grymas zrobił najmłodszy z rodzeństwa. Książę Louis i jego mimika rozśmieszyły miliony obywateli już podczas koronacji króla Karola III. Z kolei książę George i księżniczka Charlotte z uśmiechem obchodzili urodziny dziadka. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

Trwają obchody Trooping the Colour 2023. Wnuczęta króla Karola III uroczo pozują Fot. Alastair Grant / AP Photo/Agencja Gazeta

Trooping the Colour 2023. Książę Harry i Meghan Markle nie dostali zaproszenia

Ostatnio relacja księcia Harry'ego z ojcem miała ulec znacznej poprawie. Wszystko za sprawą obecności na koronacji. Wiele portali zagranicznych podawało, że król Karol III był wzruszony, że mógł dzielić ten ważny dzień z obojgiem synów. Obecnie może się wydawać, że wieść o ich dobrych relacjach jest jedynie plotką. Według magazynu "People", książę Harry i Meghan Markle nie dostali zaproszenia na urodziny monarchy. Żadna ze stron nie potwierdziła jednak doniesień. ZOBACZ TEŻ: Mało brakowało. Książę Louis mógł nie dostać tytułu książęcego. Wystarczyło jedno słowo królowej