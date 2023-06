Zofia Zborowska uwielbia dzielić się z fanami szczegółami życia prywatnego, do czego służy jej profil na Instagramie. To tam publikuje rodzinne zdjęcia, relacjonuje wyjazdy i pokazuje, jak wygląda macierzyństwo. Obecnie przebywa z bliskimi na urlopie na Majorce. Opublikowała zdjęcie w bikini, które spotkało się z dużym zainteresowaniem fanów. Teraz mówi o tym, jak wygląda jej sylwetka.

Zobacz wideo Zofia Zborowska o pierwszym spotkaniu z Lewandowskimi. Nadzieja zdążyła już poznać Klarę i Laurę!

Zofia Zborowska pozuje w bikini

Zofia Zborowska na urlop wybrała się z córką Nadią. Co ciekawe, Majorkę odwiedziły już w ubiegłym roku. Z tej okazji postanowiły odtworzyć jedno ze zdjęć, które udało im się wówczas wykonać. Znajdziesz je w naszej galerii na górze strony. Kilka godzin wcześniej na Instagramie aktorki ukazała się jednak fotografia, które wywołała spore poruszenie.

Zapozowała do niej w czarnym bikini i białej koszuli, eksponując tym samym brzuch. Zwrócił on uwagę fanów. "Na bank lifting brzucha był, bo celebryty tak majo!". Inni z kolei byli pod ogromnym wrażeniem figury. "Udanego wypoczynku, pięknie wyglądasz!" - czytamy w komentarzach.

Zofia Zborowska o sylwetce

Aktorka już kilkukrotnie wypowiadała się na temat akceptacji ciała. Słowa fanów nakłoniły ją do tego, aby przypomnieć, że jej brzuch nie zawsze jest idealnie płaski. Przy okazji pokazała, jak wygląda, gdy siedzi. "Widzę, że jest duże poruszenie, że tak spektakularnie wyglądam, więc pamiętajcie, że zdjęcia od góry to zdjęcia od góry. Jak siedzę, to to już nie wygląda tak spektakularnie. Ale nie zmienia to faktu, że kocham swoje ciało" - mówiła Zofia Zborowska na Instagramie.

