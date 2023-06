16 czerwca odbył się pierwszy dzień festiwalu "Co jest grane Festival & Women's Voices Kolektyw". Podczas wydarzenia wystąpiły polskie piosenkarki, które dedykowały swój udział "wolności kobiet do bycia sobą". Wśród artystek pojawiła się Julia Wieniawa. Choć wokalistka zawsze przyciąga wzrok, tym razem przeszła samą siebie. Postawiła na wyjątkową kreację. Pojawiły się jednak niewielkie problemy.

Zobacz wideo Julia Wieniawa pokazała odnowiony salon po powrocie. Jej reakcja? Ależ głośno!

Julia Wieniawa w obcisłej sukience na festiwalu. Nie było lekko

Julia Wieniawa wskoczyła w siateczkową kreację do ziemi. Strój był wielokolorowy, a krojem przypominał tzw. styl "syreny". Piękny wygląd na wydarzeniu był nie lada poświęceniem dla piosenkarki. Oryginalna i ciekawa kreacja w tęczowym kolorze ograniczyła jej ruchy. Wokalistka przekonała się o tym, gdy okazało się, że jest spóźniona na swój występ!

Julia Wieniawa na festiwalu muzycznym fot. https://www.instagram.com/juliawieniawa/screenshot

"Prawie się spóźniliśmy na moje wejście" - napisała gwiazda w mediach społecznościowych. Udostępniła zabawne nagranie. Okazało się, że nie dała rady samodzielnie dobiec do sceny na czas. Na szczęście mogła liczyć na pomoc jednego ze współpracowników, który zaniósł ją na miejsce na rękach. Ostatecznie występ gwiazdy był bardzo udany. Wraz z innymi piosenkarkami zaśpiewała między innymi utwór Beyonce pt. "Break my soul". Publiczność była zadowolona z show. Internauci również śledzili wydarzenie. Kreacja Wieniawy szczególnie przypadła im do gustu. "Przepięknie rozkwitasz jako artystka, kibicuje od samego początku!" Syrena przy tobie wysiada, gratulacje kolejnego udanego show" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Niedawno Julia Wieniawa wróciła z wyjazdu do słonecznej Brazylii. Celebrytka spędziła dużo czasu na jednej z plaż w Rio de Janeiro. Za pomocą mediów społecznościowych. Udostępniła kilka ujęć, na których odpoczywa nad basenem. Niektóre z nich były bardzo odważne. Piosenkarka postawiła na bikini w kolorach brazylijskiej flagi. Fani byli zachwyceni. Komplementowali jej sylwetkę pod postem. "Figura modelki", "Ale opalona!", "Pięknie wyglądasz. Miłych wakacji życzę!" - czytamy w komentarzach. Wieniawa wielokrotnie mówiła w wywiadach, że smukłą figurę zawdzięcza regularnym ćwiczeniom i diecie. "Jem trzy razy dziennie, nie pięć. I jem co chcę albo jestem na pudełkach, to zależy, czy mam czas gotować lub chodzić do restauracji. I mam 16 godzin okienka żywieniowego, co dla niektórych może wydawać się zaskakujące" - powiedziała w jednym z wywiadów. ZOBACZ TEŻ: Nikodem Rozbicki świętuje 31. urodziny. Julia Wieniawa życzy mu... siebie w bikini. Pokazała romantyczne zdjęcia