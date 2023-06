Rafał Brzozowski w kwietniu 2021 roku podzielił się niezwykle smutną informacją. Muzyk po ośmiu latach rozstał się z Anną Tarnowską. Nie ukrywał, że było to dla niego niezwykle ciężkie doświadczenie i próbował się otworzyć na nowe relacje. Z tego powodu obiektem zainteresowania mediów stało się jego życie uczuciowe, o którym zwykle nie wypowiada się dość wylewnie. Zdradził jednak, co łączy go z Pamelą Stone.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Brzozowski komentuje plotki o swoich relacjach. "To jest trochę nieuczciwe"

Rafał Brzozowski komentuje plotki o romansie z Pamelą Stone

Krótko po Festiwalu w Opolu był łączony z piękną brunetką. Pamela Stone jest 24-letnią artystką, która ostatnio często pojawiała się u boku Rafała Brzozowskiego. Piosenkarz w rozmowie z SHOWNEWSPL przyznał, że był zaskoczony doniesieniami. Wszystko przez to, że piosenkarka jest córką jego przyjaciół.

Pamela Stone to serdeczna przyjaciółka, z którą śpiewałem na koncercie. [...] Znamy się z Pamelą od czasów, kiedy śpiewała dla Siemachy, kiedy nagraliśmy płytę dla Universala, zrobiliśmy pewien duet, który produkował Marcin Kindla. [...] To jest przyjaciółka, córka moich przyjaciół - mówił Rafał Brzozowski.

Mąż Janachowskiej dorobił się na świecach. Tym zajmują się partnerzy celebrytek

Rafał Brzozowski zdradza, czy jego serce jest zajęte

Rafał Brzozowski w marcu tego roku wyznał, że w jego życiu pojawiła się pewna kobieta, która skradła mu serce. Jak sam opowiadał w jednym z wywiadów, ich uczucie rozwijało się w najlepsze i nie wykluczał możliwości zawarcia małżeństwa. Nie wiadomo jednak, czy ten związek przetrwał próbę czasu. W rozmowie z SHOWNEWSPL nie chciał ujawnić szczegółów życia prywatnego. "A to już zachowam dla siebie" - odpowiedział zdawkowo.