Barbara Kurdej-Szatan i Roksana Węgiel znają się od wielu lat. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce przy okazji nagrywek do pierwszej odsłony kultowego show "The Voice Kids". Od tamtego czasu nie mają ze sobą regularnego kontaktu. Aktorka od dłuższego czasu nie rozmawiała z młodą artystką. Pomimo tego, wyrobiła sobie opinię na jej temat. Wyznała, co tak naprawdę o niej sądzi.

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan wydała kilka tysięcy na ubrania. Co kupiła?

Barbara Kurdaj-Szatan szczerze o Roksanie Węgiel

Roksana Węgiel niedawno poinformowała fanów o życiowych planach. Piosenkarka zaręczyła się ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem. Ponadto para kupiła mieszkanie, które obecnie jest w remoncie. Ze względu na wiek wokalistki, wiele osób krytykuje jej decyzję. Ostatnio dziennikarka Świata Gwiazd zapytała Barbarę Kurdej-Szatan, co sądzi o Roksanie. Jak się okazało, aktorka jest nią kompletnie zachwycona.

"Gratuluję jej i trzymam kciuki. No Roxie jest wspaniała. Jak ja na nią patrzę, to wiesz, jak przypominam sobie tę dziewczynkę, taką pełną wrażliwości, taką pokorną, grzeczną i taką przede wszystkim utalentowaną. Ja jestem zachwycona jej talentem, nią, tym jak pięknie rozkwitła, jaką stała się piękną kobietą i trzymam za nią mocno kciuki, za jej karierę i wspaniałe życie" - powiedziała bez wahania w wywiadzie. Barbara Kurdej-Szatan dodała również, że choć nie mają kontaktu, obserwują swoje profile na Instagramie. Jak widać, pomimo braku bliskiej relacji, aktorka nadal kibicuje i wspiera działania Roksany.

Barbara Kurdej-Szatan jakiś czas temu dostała ciekawą propozycję pracy

Barbara Kurdej-Szatan związała się z polskim show-biznesem ponad dziesięć lat temu. Kilka lat temu producenci jednej z popularniejszych śniadaniówek stwierdzili, że świetnie sprawdziłaby się w roli prowadzącej. Wówczas odrzuciła ich propozycję. W rozmowie z portalem Wirtualna Polska wyznała, czy obecnie zdecydowałaby inaczej. "Ja wiem, że odnalazłabym się i lubiłabym to. Ja lubię spotkania z ludźmi i rozmowy na różne tematy. Wiem, że spełniłabym się w tym. Tylko że wiedziałam też przez to, ile programów prowadziłam i jak bardzo kocham aktorstwo, że zatarłaby się ta granica, w postrzeganiu mnie jako aktorki przez publiczność" - powiedziała. Dodała, że jej główną profesją jest aktorstwo. Celebrytka nie chciałaby zaprzepaścić odgrywania ról, do których szkoliła się wiele lat.