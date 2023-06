Barbara Burska grała w "Chłopach", "Daleko od szosy", "40-latku", "Karierze Nikodema Dyzmy" czy "07 zgłoś się". Na długo została zaszufladkowana jako Irena Ochódzka z "Misia". Na szczęście rola w słynnym "13 posterunku" dała jej drugie zawodowe życie i przyniosła największą rozpoznawalność, która trwa do dziś. Szczególnie wśród młodzieży lat 90., czyli czasów gdy sitcom święcił triumfy i oglądało go regularnie kilka milionów widzów. Tymczasem mało kto wie, że aktorka była pierwszą żoną Karola Strasburgera.

Życie prywatne pierwszej żony Karola Strasburgera

Przed tym, gdy Karol Strasburger został mężem Małgorzaty Waremczuk, dużo pisano o jego małżeństwie z Ireną, która zmarła w 2013 roku. Tymczasem, gdy aktor nie był jeszcze bardzo znany, poślubił równolatkę - Barbarę Burską. Ich małżeństwo przetrwało tylko dwa lata. Para nie mogła poszczycić się dojrzałością i zbyt pochopnie postanowiła się pobrać. W 1970 roku grali razem w serialu "Kolumbowie". Później też w "Polskich drogach". Właśnie na lata 70. przypadają najszczęśliwsze chwile ich znajomości.

Piękny okres, ale dwoje dzieci miało ślub. Niedługo byliśmy małżeństwem, ale przyjaźnimy się do dziś - tak Barbara Burska tłumaczyła w "Angorze" po latach powody rozwodu z Karolem Strasburgerem.

Po tym wszystkim aktorka została żoną Jana Rajskiego, który z kolei był wcześniej mężem Ewy Wiśniewskiej. Para poznała się przypadkiem na korcie tenisowym i przeżyła razem 35 lat. Przez karierę nie zdecydowali się na dzieci. "Do tego trzeba być odpowiedzialnym, a ja poświęciłam się zawodowi" - tłumaczyła Barbara Burska. Po śmierci ukochanego męża nie związała się już z nikim. "Tęsknię za nim. Byliśmy bardzo złączeni. Niełatwo sobie poradzić, ale jakoś trzeba żyć" - mówiła Burska "Rewii". Często odwiedza Juratę, gdzie spędzali wakacje. "To miejsce stało się nasze. I tak już będzie. Dlatego nie może mnie tam zabraknąć" - wyznała dodając, że jest przekonana, że mąż nawet po śmierci jej tam towarzyszy.

Jako inspektor Pieżhała kontrolowała 13 posterunek

Starsza widownia pamięta ją z kultowego "Misia", a młodzież wychowywana w latach 90. z roli inspektor Pieżchały z komediowego "13 posterunku". Jej bohaterka - pracownica kontroli wewnętrznej - regularnie wpadała tam na niezapowiedziane inspekcje z inspektorem Kotem, w którym skrycie się kochała. W każdym odcinku, gdy jej partner z pracy tłumaczył coś policjantom, gasiła go zdaniem: "Oni to wiedzą kocie". Starała się doprowadzić do zwolnienia posterunkowego Cezarego (Cezary Pazura), ale nigdy się to jej nie udało. Ostatni raz Barbara Burska pojawiła się na ekranie w 2021 roku w filmie "Bo we mnie jest seks" o Kalinie Jędrusik. Wcieliła się w nim w garderobianą.