Odkąd Edward Miszczak objął stanowisko dyrektora programowego Polsatu, w stacji rozpoczęto rewolucję. Wszystko zaczęło się od wyrzucenia Katarzyny Skrzyneckiej z "Twoja twarz brzmi znajomo" i zmian emisji w flagowych programach. W otoczeniu Macieja Dowbora również nie brakowało rewolucji. Najpierw jego kolega Piotr Gąsowski stracił posadę prowadzącego "Twoja twarz brzmi znajomo", a potem ze stacją pożegnała się Katarzyna Dowbor. Wiadomo już, czy pozycja dziennikarza również jest zagrożona.

Wiadomo, czy Maciej Dowbor pożegna się z Polsatem

Maciej Dowbor od pierwszego sezonu jest związany z "Twoja twarz brzmi znajomo". Początkowo współprowadził program z Piotrem Gąsowski, jednak ten pożegnał się z formatem tuż przed rozpoczęciem nagrań do 18. sezonu. Wtedy zastąpił go Maciej Rock, który szybko odnalazł wspólny język z Dowborem. Wygląda na to, że duet spodobał się producentom i postanowili pozostawić go bez zmian. Świadczą o tym zdjęcia z planu nowego sezonu show.

Maciej Dowbor rozważał odejście z Polsatu

Po tym, jak Katarzyna Dowbor została zwolniona z "Nasz nowy dom" u jej boku natychmiast pojawiły się dzieci, które ją wsparły. Maciej Dowbor był nawet gotów zrezygnować z obecnej posady w "Twoja twarz brzmi znajomo". Ten pomysł natychmiast spotkał się z dezaprobatą matki. "Absolutnie zabroniłam mu. Powiedziałam: "Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program. Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała" - wspominała Dowbor w jednym z wywiadów. Podobnego zdania w tym temacie jest Piotr Gąsowski: "Nie dotyczy to jego życia w żaden sposób. To jest zupełnie inny program, zupełnie inna redakcja. Na miejscu Kasi Dowbor chyba nie chciałbym, żeby mój syn odszedł" - mówił o ewentualnym odejściu Macieja Dowbora.