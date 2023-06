Grażyna Szapołowska to ceniona polska aktorka, którą możemy podziwiać w takich produkcjach jak "Pan Tadeusz", "Krótki film o miłości", "Botoks" czy "Bez końca". W 1999 roku została nagrodzona Złotą Kaczką. Ogromne zainteresowanie pojawia się także wokół jej życia prywatnego. Szapołowska jest matką Katarzyny Jungowskiej, będącej owocem związku gwiazdy z Andrzej Jungowskim. Córka aktorki doczekała się pociechy, o której było głośno w mediach nie raz. Co nowego słychać u wnuczki Szapołowskiej?

Zobacz wideo Grażyna Szapołowska też była w zagrożonej ciąży. "Nie mam słów, wtedy nie było dyskusji, czy ratować kobietę"

Wnuczka Szapołowskiej w odważnej sesji. W takim wydaniu jej jeszcze nie widzieliśmy

Karolina Matej, która studiuje na warszawskiej filmówce, zdążyła już zaprezentować talent aktorski m. in. w kultowym serialu "Na Wspólnej", filmie "Akademik" oraz produkcji "Piąte. Nie odchodź". Pierwszy z wymienionych filmów został wyreżyserowany przez jej mamę. Najnowsze zdjęcie na Instagramie Matej ukazuje czwórkę dziewczyn, które nago pozują na łące. Widać, że wnuczka aktorki odziedziczyła po niej nie tylko talent artystyczny, ale i urodę. "Przepiękne" - czytamy w komentarzach pod postem. Na profilu Matej znajdziemy wiele zdjęć z sesji fotograficznych, ale żadne z nich nie jest tak odważne, jak to najnowsze. Jak wam się podoba?

Karolina Matej fot. Instagram

Grażyna Szapołowska może spełniać się jako mama i babcia. Początki nie były łatwe

W rozmowie z Plotkiem aktorka wyznała, że była w zagrożonej ciąży. "Nie mam słów. Ja rodziłam swoją córkę i też miałam zagrożoną ciążę. Nie było takich dyskusji - czy ratować kobietę, czy działać, po prostu tego nie było. Zdarzają się takie wypadki na całym świecie nieszczęśliwe, tragiczne, bardzo smutne, ale wydaje mi się, że mamy mężczyzn w Polsce, mężczyzn-lekarzy, którzy powinni podejmować te decyzje wcześniej, zgodnie z ich etyką ratowania życia kobiety, przede wszystkim. I to, co się stało, to nie o to chodzi, bo zdarzają się takie rzeczy, ale brak reakcji w odpowiednim momencie jest rzeczą dla mnie przerażającą" - powiedziała Szapołowska. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.