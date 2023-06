16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się mecz towarzyski Polska-Niemcy. Jest to wyjątkowe spotkanie, ponieważ podczas niego został pożegnany Jakuba Błaszczykowski, który przechodzi na sportową emeryturę. Na stadionie pojawiła się m.in. Małgorzata Rozenek z mężem Radosławem Majdanem. Przyszli wspierać biało-czerwonych na żywo, a także obejrzeć byłego kapitana po raz ostatni na murawie. Majdan założył nawet specjalną koszulkę.

Małgorzata Rozenek razem z mężem wspiera biało-czerwonych na Stadionie Narodowym

Mecz Polska-Niemcy to towarzyska rozgrywka przed spotkaniem naszej drużyny z Mołdawią. Tym razem mecz na PGE Narodowym był wyjątkowy. Został pożegnany legendarny zawodnik polskiej kadry, Jakub Błaszczykowski. Piłkarz zadebiutował w 2006 roku, w meczu towarzyskim z Arabią Saudyjską. 16 czerwca założył koszulkę reprezentacji Polski po raz 109. To ostatni raz, gdy fani zobaczą go na murawie, przynajmniej w tych barwach.

Relacja na profilu na Instagramie Małgorzaty Rozenek-Majdan fot. https://www.instagram.com/m_rozenek/screenshot

Na mecz wybrała się znana celebrycka para. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan relacjonowali sportowe wydarzenie. Tuż przed rozgrywką prezenterka poinformowała fanów, gdzie właśnie się wybierają. Tym razem jej stylizacja na tę okazję się nie wyróżniała, czego nie można powiedzieć o jej mężu. Radosław Majdan postawił na polski akcent na koszulce. Były piłkarz pokazał, że kibicuje biało-czerwonym całym sercem. "Mój mąż założył orzełka. Ja się go pytam: przebrałeś się za flagę?" - mówiła ze śmiechem Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek przemawiała w Sejmie

W nocy z 15 na 16 czerwca 2023 roku w Sejmie odbyła się dyskusja na temat projektu obywatelskiego o in vitro. W spotkaniu uczestniczyła również Małgorzata Rozenek-Majdan. Bez wahania weszła na mównicę i podzieliła się swoją historią. Opowiedziała, co musiała przejść, aby zostać rodzicem. "Gdyby nie możliwość, którą in vitro mi stworzyło, prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą, a to najważniejsza rzecz, jaką mogę przeżywać" - wyznała. Dodała również, że reprezentuje ogromną grupę ludzi. Podkreśliła również, że "in vitro to życie". Prosiła, aby osoby, które podpisały się pod ustawą, nie zostały zignorowane przez rządzących.