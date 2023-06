Beata Kozidrak była w związku małżeńskim z muzykiem Andrzejem Pietrasem, który jest współtwórcą zespołu "Bajm". Para wzięła rozwód w 2016 roku. O rozprawie pisało mnóstwo portali. Dziś wokalistka jest szczęśliwie zakochana w tajemniczym mężczyźnie, o którym niewiele wiadomo. Jednego jesteśmy pewni - Kozidrak przyjęła jego oświadczyny. Biorąc udział w "Kole Plotka" zdradziła kilka szczegółów na temat planów prywatnych.

Zobacz wideo Kozidrak o ślubnych planach

Beata Kozidrak tajemniczo o ślubnych planach

W kwietniu 2023 roku media obiegła radosna nowina - gwiazda "Bajmu" zaręczyła się. Podczas imprezy organizowanej przez Pudelka wyznała stojąc na scenie, że przyjęła oświadczyny partnera. Pokazała ogromny pierścionek. Niewiele wiemy na temat wybranka Kozidrak. Według "Życia na gorąco" narzeczony artystki jest o niej młodszy o 17 lat. To podobno technik elektroradiologii. Kiedyś Kozidrak mówiła, że nie wyjdzie ponownie za mąż. Czy ta kwestia uległa zmianie? Wokalistka opowiedziała nam o kulisach zaręczyn. "Nic szczególnego się nie działo. Dostałam pierścionek i tyle" - wyznała Kozidrak. Ujrzymy ją wkrótce w sukni ślubnej? Przy okazji ujawniła, że mówi na ukochanego "Łysy". Zdradziła też, jakiego zachowania artystki nie trawi. Jak się okazało, nie lubi patrzeć, gdy jego miłość jest smutna i narzeka.

Jest pierścionek na razie. Czy lipa będzie, to zobaczymy. To wszystko zależy od faceta - skwitowała gwiazda.

Były mąż Beaty Kozidrak reaguje na jej zatrzymanie. Andrzej Pietras "jest blisko"

Beata Kozidrak przez długi czas walczyła z hejtem

Skandale z udziałem wokalistki przysporzyły jej wielu nieprzyjemności. "Spotkałam się z tak strasznymi komentarzami. Pisali: "Ty szmato". Jakim prawem ktoś może mnie tak nazywać, czy ktoś mnie zna? Czy wie, ile dobrego dla innych ludzi zrobiłam? Na szczęście takich ludzi nie spotkałam w ogóle w swoim życiu. Pewnie gdyby mnie ktoś taki spotkał na ulicy, to by nie wytrzymał emocjonalnie. Łatwiej jest napisać anonimowym" - wyznała artystka. "Ale wkurza mnie to, że ktoś może anonimowo tak utrudnić życie. Ale tak to działa, potem my komentujemy, że to nieprawda i dajemy dalszą pożywkę. To jest bez sensu. Ja jestem po to, żeby śpiewać, żeby tworzyć. Nie chcę w to w ogóle wchodzić. Dla mnie to jest gnój" - dodała. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.