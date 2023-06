"Ally McBeal" to amerykański serial telewizyjny rozgrywający się w środowisku prawniczym. Opowiadał perypetie prawniczki Ally, która rozpoczyna karierę w kancelarii, gdzie pracuje jej były chłopak Billy. Był emitowany w latach 1997-2002. W serialu wystąpili jedni z najbardziej znanych obecnie aktorów i nie tylko: Robert Downey Jr., Lucy Liu czy Jon Bon Jovi, który pojawił się w 11 odcinkach. Co dziś słychać u głównych bohaterów?

Calista Flockhart - Ally McBeal

Calista Flockhart wcielała się w tytułową rolę. Kiedy otrzymała angaż w 1997 roku, miała 32 lata i nie aż tak imponującą filmografię. Zagrała w "Klatka dla ptaków" czy "Sen nocy letniej". Po zakończeniu produkcji w 2002 roku również nie posypało się wiele ofert. Zagrała m.in. w "Ujęcie" i serialu "Supergirl". Świat jednak nadal zna ją i kocha jako zwariowaną prawniczkę Ally. Aktorka podczas Złotych Globów w 2002 roku poznała Harrisona Forda w iście filmowym stylu. Przejęta Flockhart wylała na statuetkę Forda drinka. Od ponad 20 lat tworzą jeden z najszczęśliwszych związków w Hollywood. O ich życiu niewiele wiadomo, bo cenią prywatność. Podczas gdy on wciąż robi karierę, ona poświęciła się wychowaniu syna. Liama adoptowała w 2001 roku zaraz po jego narodzinach. Teraz kiedy chłopak dorósł, aktorka zapowiedziała powrót do kina. 14 czerwca 2023 roku para pojawiła się na premierze nowej części przygód "Indiana Jonesa", gdzie gra Harrison Ford.

Gil Bellows - Billy Thomas

Bellows grał byłego chłopaka tytułowej bohaterki. Po czterech sezonach zrezygnował z produkcji. Chciał się skupić na karierze na dużym ekranie. Na pewno pamiętacie go z legendarnego filmu "Skazani na Shawshank" z 1994 roku. Zagrał tam Tommy'ego Williamsa i poniekąd "sprzątnął" tę rolę Bradowi Pittowi, który jako pierwszy był brany pod uwagę przy obsadzie. Aktor cały czas jest aktywny zawodowo. Na początku kariery, na scenie poznał przyszłą żonę - Rya Kihlstedt. Doczekał się z nią córki i syna. W 2022 roku zagraniczne media obiegła informacja, że partnerka wniosła pozew o rozwód po 26 latach bycia małżeństwem.

Lucy Liu - Ling Woo

Początkowo ubiegała się o rolę Nelle Porter, którą ostatecznie otrzymała Portia de Rossi. Twórca serialu, David E. Kelley do tego stopnia jednak był zachwycony lodowatą postawą Lucy Liu, że postać Ling Woo wymyślił specjalnie dla niej. Do obsady dołączyła w 1998 roku. Lucy Liu to obecnie jedna z najpopularniejszych aktorek w Hollywood. Zagrała w takich hitach jak "Kill Bill", "Aniołki Charliego", "Shazam! Gniew Bogów". Prywatnie świetnie radzi sobie z aparatem. Jej zdjęcia wystawiano w galeriach Los Angeles i Nowego Jorku. Ma syna Rockewlla Lloyda, urodzonego w 2015 roku przez matkę zastępczą.

Robert Downey Jr. - Larry Paul

Robert Downey Jr. dziś jest jednym z największych i najbardziej wpływowych gwiazd Hollywood. Rola Iron Mana z uniwersum Marvela przyniosła mu nie tylko ogromną sławę, ale i niebotyczne pieniądze. Aktor grał także Sherlocka Holmesa. W serialu "Ally McBeal" pojawił się w czwartym sezonie, a także w kilku odcinkach ostatniego. W 2001 roku został wyrzucony z obsady serialu przez producenta Davida E. Kelley`ego po tym, jak znaleziono go w Los Angeles włóczącego się pod wpływem narkotyków. Na planie "Ally McBeal", gdzie grał adwokata Larry`ego Paula, odkrył w sobie zdolności muzyczne. W serialu zaśpiewał piosenkę Joni Mitchell "River" oraz w duetach z Vondą Shepard w piosence "Chances Are" i ze Stingiem w "Every Breath You Take". W tym roku do kin wchodzi film "Oppenheimer", który opowiada historię naukowca J. Roberta Oppenheimera i jego roli w stworzeniu bomby atomowej.

Greg Germann - Richard Fish

Richard Fish to najbardziej znana rola Grega Germanna. Co ciekawe, aktor długo bronił się przed grywaniem w serialach. Bał się, że ograniczy to jego karierę i rozwój zawodowy. Konsekwentnie odrzucał takie propozycje i w rezultacie grywał małe role w niezbyt znaczących filmach. W 1994 roku wreszcie się przełamał i wystąpił w serialu "Słodka sprawiedliwość", a później przyszła propozycja zagrania w "Ally McBeal". Próbował sił w reżyserowaniu, "Petes" Garden" jest krótkometrażowym filmem jego autorstwa. Zagrał w filmie "Słodki listopad" u boku Keanu Reevesa i Charlize Theron. Po prawniczej produkcji znacznie częściej pojawiał się w serialach. W 2017 dołączył do obsady "Chirurgów". Zagrał również w "Przyjaciele z uniwerku" czy "Dawno, dawno temu". Od 2013 roku jest mężem Marthy Champlin.

Peter MacNicol - John Cage

Aktor ma szczęście do grania postaci charakterystycznych. W "Ally McBeal" był jedną z pięciu postaci, które zagrały we wszystkich sezonach serialu. Rola prawnika przyniosła mu najważniejszą nagrodę telewizyjną - Emmy w 2001 roku, oraz dwie nominacje do tej nagrody. MacNicol znany jest również z seriali "24 godziny" i "Wzór". Zagrał również w "Wyborze Zofii". Jego kariera znacznie zwolniła w 2015 roku. Od tego momentu nie pojawia się na ekranach. Aktor jest żonaty. Jego partnerka, Martha Sue Cumming jest producentką filmową i prowadzi w Los Angeles fundację non-profit pomagającą dzieciom.

