W sobotę 10 czerwca Iga Świątek zapisała się na kartach historii sportowej, po raz trzeci zwyciężając turniej tenisowy Roland Garros. Tym razem w finale pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą. Spektakularny sukces Polki odbił się międzynarodowym echem. Na liderkę światowej gry tenisa spłynęły gratulację od licznych sportowców, w tym również od Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski zapytany o grę w tenisa. Wybrnął?

Przed reprezentacją Polski pracowite dni. 16 czerwca zagrają towarzyski mecz z drużyną Niemiec, a już cztery dni później zmierzą się na wyjazdowym meczu do eliminacji na Euro 2024 z Mołdawią. Z tego powodu, w poniedziałek 12 czerwca Robert Lewandowski wziął udział w piłkarskiej konferencji. Zebranie w głównej mierze poświęcone było nadchodzącym meczom. W trakcie spotkania jeden z dziennikarzy niespodziewanie zmienił dyscyplinę sportową i zapytał piłkarza o grę w tenisa.

Nie da się ukryć, że Robert Lewandowski wydawał się być nieco zdziwiony i zbity z tropu. Mimo to nie uchybił od udzielenia odpowiedzi. "Czy gram w tenisa? Nie. Zdarza mi się grać w padla. To w Hiszpanii jest bardzo popularne i polubiłem" - wyjaśnił. Zaraz później zdecydował się również na publiczny gest i złożył Świątek szczere gratulacje. "Wielkie gratulacje dla Igi. To wielki sukces" - dodał.

Robert Lewandowski i Iga Świątek bohaterami memów

Przypominamy, że Robert Lewandowski i Iga Świątek często stają się głównymi bohaterami popularnych memów. Internauci wprost uwielbiają z nich żartować i co rusz wymyślają kolejne zabawne historie. "Widziałem kilka memów ze sobą w roli głównej. Nie powiem, śmieszne i pomysłowe. Ale ja przede wszystkim kibicuję i wspieram naszych sportowców, a nie zazdroszczę" - powiedział Lewandowski w październiku ubiegłego roku. Zobacz też: Wszystkie domy Lewandowskich. Dwie wille w Hiszpanii. W Polsce też mają kilka nieruchomości. Jest luksusowo.