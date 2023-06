Anna Lewandowska zyskała popularność nie tylko jako żona piłkarza reprezentacji, ale również jako trenerka fitness i ekspertka od zdrowego trybu życia. W tym kierunku ukończyła studia podyplomowe. Od lat uczy Polaków jak dbać o sylwetkę oraz jak poprawnie się odżywiać. Wydała również kilka książek w tej tematyce, których część zajmują przepisy kulinarne. Prywatnie Lewandowska jest zapaloną kucharką. Nic więc dziwnego, że w jej domu musi być dobrze urządzona kuchnia.

Domy Anny Lewandowskiej. Jest jakby luksusowo

Robert Lewandowski w swojej karierze grał w kilku klubach w Polsce i za granicą. Wiąże się to z przeprowadzkami całej rodziny, często do zupełnie innego kraju. W związku z tym małżeństwo ma domy w kilku miejscach, dzięki czemu mogą spokojnie do nich wrócić nawet po wyprowadzce. Wiadomo, że posiadają apartament w Warszawie, willę na Majorce, rezydencję w okolicy Barcelony oraz posiadłość w Monachium. To właśnie ostatnia nieruchomość robi największe wrażenie wśród fanów pary.

Okazała rezydencja piłkarza. Tutaj gotuje Anna Lewandowska

Dla Anny Lewandowskiej, która od kilku lat buduje swoją karierę ekspertki od odżywiania, najpewniej jednym z najważniejszych pomieszczeń jest kuchnia. Bardzo często można ją oglądać w mediach społecznościowych, ponieważ prowadzi w niej tzw. live cooking, czyli transmisje z gotowania. Podczas relacji Lewandowska instruuje obserwatorów w przygotowywaniu posiłków z jej przepisów.

Kuchnia żony kapitana reprezentacji jest przede wszystkim duża i funkcjonalna. Widać, że traktuje swoje miejsce pracy bardzo poważnie. Wrażenie robi potężna płyta indukcyjna oraz dobrze zorganizowany system wentylacyjny. W pomieszczeniu dominują stonowane, klasyczne kolory takie jak: biel, beż, szary i brąz. Efekt "wow" dodają dodatki z drewna. Anna Lewandowska ma do dyspozycji zarówno sporo miejsca do działania na szerokich blatach, jak i również do przechowywania. Ściany zastawione są szafkami niemal od podłogi do sufitu.

Życie Lewandowskich niedawno wywróciło się do góry nogami. Prawie rok temu rodzina przeniosła się do Hiszpanii, po tym jak "Lewy" zaczął grać w barwach FC Barcelony. Trenerka fitness szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. Postanowiła również podszkolić się z języka hiszpańskiego, który na pewno jej się przyda w codziennym życiu. W nauce pomaga jej mąż. Razem uczą się wymowy i nowych słówek. Ostatnio podzieliła się postępami na Instagramie. Ponoć idzie jej całkiem dobrze.