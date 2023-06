Trzeba przyznać, że w tym roku sezon ślubny rozpoczął się na dobre. Gwiazdy nieustannie przeżywają i zdradzają kolejne szczegóły dotyczące uroczystości. Niedawno 10. rocznicę ślubu obchodziła Mama Ginekolog. Relację z wydarzenia mogliśmy podziwiać na Instagramie. U kogo jeszcze szykuje się weselna impreza? Lista jest długa. Znajdziemy na niej m.in. Roksanę Węgiel, Agnieszkę Włodarczyk i Klaudię Halejcio. Poznajcie szczegóły.

Zobacz wideo Wiemy gdzie Ewa Kasprzyk weźmie ślub i kto go udzieli. "Ksiądz jest afrykanistą"

Kevin Mglej i Roksana Węgiel

Jakiś czas temu popularna piosenkarka przekazała fanom rewelacyjne wieści. Już niebawem młoda artystka stanie na ślubnym kobiercu i wyjdzie za ukochanego. W rozmowie ze Światem Gwiazd uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła kilka szczegółów dotyczących planowanej ceremonii. Suknia ślubna jest już wybrana. "Mamy ślub z tyłu głowy i do tego dążymy. Mam już upatrzoną, wymarzoną suknię. Bardziej syrenka, ale nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno będzie to ślub kościelny" - powiedziała.

Wokalistka dodała również, że będzie posługiwać się podwójnym nazwiskiem. "Wszyscy kojarzą mnie jako Roxie Węgiel. Na pewno zostanę przy swoim nazwisku, ale Kevina będzie dodane. Będę miała dwa nazwiska". Wielu pewnie nurtuje kwestia intercyzy i podziału majątku. Para nie ma jeszcze tego dogadanego. "To jest taki newralgiczny temat. Uważam, że i tak jak się jest z kimś w małżeństwie to wszystko macie wspólne i wszystko jest jakby wasze, więc ciężko się do tego odnieść. (...) To jest ciężki temat" - wyjawiła.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski

Klaudia Halejcio od kilku lat związana jest z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim. Para wspólnie wychowuje córkę, która przyszła na świat w czerwcu 2021 roku i otrzymała imię Nel. Kulisami z życia celebrytka chętnie dzieli się na Instagramie. Tak też było w przypadku zaręczyn. Ukochany przygotował dla niej niespodziankę w ogrodzie. Była romantyczna kolacja i zapierający dech w piersiach muzycy.

"Najlepsze co może ci się w życiu przytrafić to spotkać osobę, która ma tak samo nie po kolei w głowie, jak ty. Możecie wreszcie wszystko razem robić nie po kolei. Prawidłowa kolejność powinna być taka: Ślub, wspólne mieszkanie, dziecko. My robimy dokładnie odwrotnie! Będzie ślub! - napisała na Instagramie. O samych przygotowaniach Halejcio mówi niechętnie. W jednej z rozmów zrobiła wyjątek i zdradziła, że ma już plan na uroczystość. "Jest na to jakiś plan, ale jest to tajemniczy plan" - rzuciła w rozmowie z Pudelkiem.

Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk chętnie dzieli się życiem prywatnym na Instagramie. Celebrytka stawia na naturalność i pokazuje rzeczywistość taką, jaka jest. Aktorka związała się ze sportowcem w 2020 roku, a już rok później para powitała na świecie syna Milana.

Jakiś czas temu Robert Karaś postanowił wejść w interakcję z fanami i zorganizował popularną serię pytań "Q&A". Jeden z internautów postanowił podpytać o życie uczuciowe i najbliższe plany. Triatlonista nie stronił od odpowiedzi. "Ustaliliśmy z Agnieszką, że na koniec roku bierzemy ślub. Dokładnej daty nie zdradzę" - skwitował.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". W ich przypadku zgłoszenie się do telewizji w poszukiwaniu upragnionej miłości okazało się być strzałem w dziesiątkę. Para jest już po ślubie cywilnym. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci: Stefanię, córkę Marty z pierwszego związku i syna Adama, który przyszedł na świat w zeszłym roku.

Obecnie zakochani są w trakcie przygotowań do drugiej ceremonii. Tym razem planują ślub kościelny, który odbędzie się już pod koniec czerwca. W jednej z rozmów Marta wyznała, że suknia jest już gotowa. Ponadto przy zakupie udało jej się spełnić jedno z największych marzeń. "Od jakiegoś czasu mam już sukienkę, wisi centralnie w domu, ale ufam, że Paweł nie będzie podglądał. Udało mi się spełnić marzenie i znaleźć nie dość, że idealną dla mnie, to kupioną charytatywnie" - powiedziała.

Kamil Osypowicz i Joanna Wielgosz

Kamil Osypowicz i Joanna Wielgosz zaręczyli się w finałowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtej pory para wiedzie wspólne i szczęśliwe życie. Jakiś czas temu powitali na świecie pierwsze dziecko, córkę Antoninę.

Fanów nurtowało pytanie, czy przez nowe obowiązki nie będą musieli zmienić daty ślubu. Jednak w rozmowie z portalem Plejada, Joanna zdradziła, że przygotowania idą pełną parą, a uroczystość odbędzie się już we wrześniu tego roku.