Lekarka Emi Hosoda udowodniła, że w życiu nigdy nie jest za późno na wprowadzenie radykalnych zmian. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku, gdzie dzieli się z obserwującymi różnorodnymi ciekawostkami na temat medycyny. W jednym z filmików przedstawiła szczegółowy plan odchudzający, z którego sama skorzystała i może pochwalić się spektakularnym sukcesem.

Lekarka opracowała autorską metodę odchudzającą. Dzięki niej zrzuciła 45 kilo

Odchudzanie nie należy do najłatwiejszych przedsięwzięć. Wiele osób próbuje schudnąć na własną rękę, a później mierzy się z bezlitosnym efektem jojo i ponownie przybiera na wadze. Najczęściej popełniane błędy przy odchudzaniu to stosowanie głodówek, diet o niskiej kaloryczności bądź brak jakiekolwiek aktywności fizycznej.

Emi Hosoda doskonale zdawała sobie sprawę z problemów, z jakimi mierzą się osoby, które bezskutecznie próbują schudnąć. Dlatego postanowiła opracować autorską metodę. Jej schemat opiera się na czterech prostych elementach, dzięki którym nie tylko zrzuciła kilkadziesiąt kilogramów, ale i uniknęła niepożądanego efektu jojo. O przebytej metamorfozie lekarka opowiedziała na TikToku.

Lekarka radzi, jak się odchudzać. Ma cztery proste sposoby

Z filmu dowiadujemy się, że po pierwsze lekarka stawia na ograniczenie cukru. Nie chodzi o kwestie słodkości, czy kaloryczności danych potraw, ale o to, by uniknąć skoków insuliny. Drugą sprawą jest nawodnienie organizmu. Lekarka twierdzi, że podczas przygody z odchudzaniem nauczyła się odróżniać głód od pragnienia. Jednocześnie zaznaczyła, że nie ma wytycznych dotyczących spożycia odpowiedniej ilości wody. Jest to indywidualna kwestia dla każdego człowieka. W ustaleniu prawidłowego spożycia może pomóc dietetyk.

Kolejną istotną kwestią jest odpoczynek i regeneracja. Odpowiednia ilość snu pomaga zarówno przy odchudzaniu, jak i przy regularnych treningach na siłowni. Ta zasada powinna być stosowana szczególnie przez kobiety w trakcie lub po przebytej menopauzie. Ostatnią zasadą jest aktywność fizyczna. Według Emi Hosoda osoby po 50. roku życia powinny dbać o to, by w ciągu dnia być w ruchu. Sama lekarka kładzie duży nacisk na trening siłowy. Zaznacza, że przy odchudzaniu regularne ćwiczenia są niezwykle ważne, ponieważ przyczyniają się do wzmocnienia mięśni, a w rezultacie przynoszą jeszcze lepsze efekty.