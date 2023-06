Hiszpan Sergio Carallo najpierw grał w młodzieżowej drużynie prestiżowego Realu Madryt, a potem przeniósł się do islandzkiego klubu Breidablik. Swoich sił próbował także w USA, ale ostatecznie postanowił zakończyć karierę piłkarską i skupić się na edukacji. Carallo podjął studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. W 2020 roku zakochał się w starszej brytyjskiej milionerce Caroline Stanbury. Para poznała się podczas premiery podcastu "Divorced, Not Dead", w którym gościnią była m.in. Denis Richards, opowiadająca o rozwodzie z Charliem Sheenem i wyborze kariery pracownicy seksualnej przez jej córkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke: Moja córka wychowuje się w dziwnej rodzince

Sergio Carrallo zakochał się w starszej kobiecie. Rodzice byli przeciwni tej relacji

Stanbury jest o 18 lat starsza od byłego piłkarza, ale zakochani od razu poczuli wyjątkową więź. Sergio szybko przeprowadził się do Dubaju, aby być z nową partnerką. Jego rodzice nie byli zachwyceni tą decyzją, ojciec byłego piłkarza chciał go nawet przekupić. "Tata oferował mi wielką sumę pieniędzy, tylko po to, żebym zerwał z Caroline. Mama wręcz płakała. Powiedziała mi "Dlaczego musisz to robić? Dlaczego nie możesz zacząć normalnego życia z młodszą dziewczyną i założyć rodzinę" - wyznał w rozmowie z "Daily Mail". Carallo nie ugiął się pod ich naciskami i w 2021 roku wziął z milionerką ślub.

Małgorzata Rozenek na spacerze bez makijażu i filtra. Ale jest torba Gucci

Od chwili, gdy się poznaliśmy, byliśmy nierozłączni. Jesteśmy bratnimi duszami - podkreślił w rozmowie z magazynem.

Rodzice Sergio Carrallo w końcu zaakceptowali jego wybór

Rodzice Sergio Carrallo w końcu przekonali się do swojej synowej. Jak podkreśliła kobieta, była bardzo wyrozumiała wobec ich obaw. "Nie sądzę, żeby to było marzeniem jakiegokolwiek z rodziców, aby ich syn spotykał się z kobietą, która jest w wieku bardziej odpowiednim do umawiania się z jego tatą" - podkreśliła. Podejrzewano też, że mężczyzna jest utrzymankiem bogatej żony. Jak sam przyznaje, ten okres już za nim. Carrallo zajmuje się obecnie nieruchomościami w Dubaju. Od momentu związania się z Brytyjką miał zarobić samodzielnie ponad pięć milionów euro.