Każdy chciałby zachować młodość, dlatego od lat ludzie szukają sposobu na to, aby zatrzymać procesy starzenia się skóry. Na rynku kosmetycznym znaleźć można już setki produktów, które mają w tym pomagać. Niektórzy decydują się jednak na bardziej niekonwencjonalne metody. 51-letnia Brytyjka, Tess Christian, twierdzi, że dzięki temu, że nie uśmiecha się od kilkudziesięciu lat, na jej twarzy trudno dostrzec choć jedną zmarszczkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieczna młodość gwiazd Hollywood. Oni nie zmieniają się mimo upływu czasu [Popkultura]

Brytyjska "Mona Lisa". Brak uśmiechu zagwarantował jej wieczną młodość?

Tess Christian w walce ze starzeniem się skóry postawiła na profilaktykę. Aby go uniknąć, będąc nastolatką, postanowiła przestać się uśmiechać. Nie było to dla niej wcale trudnym zadaniem, ponieważ uczęszczała wówczas do surowej, katolickiej szkoły, gdzie prowadzące ją zakonnice nakazywały dzieciom nie okazywać emocji mimiką.

Zakonnice nie lubiły uśmiechać się do dzieci. Zawsze mówiono mi, żeby pozbyć się uśmiechu z twarzy, więc nauczyłam się tego nie robić - wyznała w rozmowie z portalem Daily Mail.

Z czasem kobieta się przyzwyczaiła. Zauważyła również, że bardziej podoba się sobie, gdy jej twarz pozbawiona jest uśmiechu. - Jeśli się uśmiechnęłam, miałam duże policzki, jak u chomika, przez co wyglądałam dziwnie - mówiła. Zainspirowały ją również gwiazdy złotej ery Hollywood, które znane były z surowego wyrazu twarzy, np. Marlene Dietrich. Jak wygląda teraz? Możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Powstrzymywanie się od uśmiechu nie było łatwe. Wytrwała jednak w postanowieniu

W tym samym wywiadzie Tess Christian przyznała, że na początku utrzymywanie swojego postanowienia stanowiło dla niej wyzwanie. Musiała powstrzymywać się od śmiechu, nawet kiedy coś naprawdę wydawało jej się zabawne. W końcu nauczyła się kontrolować mięśnie twarzy, co pozwoliło jej pozbyć się na stałe uśmiechu z twarzy. - Kiedy znalazłam coś zabawnego lub miałam ochotę się śmiać - co zdarzało się na co dzień - nauczyłam się kontrolować mięśnie twarzy, trzymając je sztywno - tłumaczyła. Kobieta szczerze opowiedziała o powodach swojej decyzji. - Tak, jestem próżna i chcę zachować młodość. Moja strategia jest bardziej naturalna niż botox i bardziej skuteczna niż jakikolwiek drogi krem kosmetyczny na twarz lub maseczka - wyjaśniła. Chociaż specjaliści uważają, że jej metoda prawdopodobnie może być skuteczna, to jednak psychiatrzy i psycholodzy apelują, że jednak warto się uśmiechać, dla lepszego samopoczucia.