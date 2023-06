Małgorzata Rozenek już od dłuższego czasu udziela się w sprawach ważnych społecznie. Chodzi na marsze, zabiera głos w sprawie in vitro, mówi o aborcji i prawach kobiet, a dodatkowo od czasu do czasu pojawia się w Sejmie i Senacie. Celebrytka bierze udział w debatach eksperckich, takich jak "In vitro to życie". Swego czasu pojawiły się nawet plotki, że miałaby wystartować w wyborach z ramienia KO. Ona jednak zaprzeczyła doniesieniom, ale z działalności nie rezygnuje. Zapytaliśmy Polaków, czy by na nią zagłosowali.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy zagłosowałbyś na Małgorzatę Rozenek-Majdan, gdyby startowała w wyborach do Sejmu? [SONDA]

Polacy przeciwni udziałowi Małgorzaty Rozenek w wyborach

W sprawie działalności politycznej Małgorzaty Rozenek wypowiadał się już dla nas Aleksander Kwaśniewski, który stwierdził, że nie byłoby to "nic nadzwyczajnego", a także Robert Biedroń, który bardzo entuzjastycznie zareagował na tego typu scenariusz. A co na to Polacy? Podczas przeprowadzonej sondy dowiedzieliśmy się, że ich odczucia są bardzo mieszane. Wątpliwości budzi fakt, że jest ona celebrytką, a tego typu osoby w przeszłości niekoniecznie sprawdzały się w polityce.

Jestem przeciwna. Niech aktorzy czy inni robią to, co do nich należy, a politycy jeśli mają do tego zdolności, niech się kreują. [...] Pani Rozenek jest bardzo fajna i nie ma nic przeciwko niej, ale ugrupowanie (dop. red. KO) nie. Niech szewc robi to, co do niej należy, a fryzjerka to, co do niej należy - usłyszeliśmy.

Jak politycy wyglądali w młodości? Trudno ich rozpoznać. Joe Biden to niezłe ciacho

Małgorzata Rozenek nie posiada odpowiedniego wykształcenia do polityki? Polacy oceniają

Jedna z uczestniczek sondażu zwróciła uwagę na to, że Małgorzata Rozenek może nie posiadać odpowiedniego wykształcenia do polityki. Z jednej strony w tej dziedzinie nie wymaga się ukończenia konkretnych kierunków, jednak oczekuje się znajomości ekonomii, zarządzania, dyplomacji czy prawa. Warto wspomnieć, że celebrytka ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a nawet podjęła studia doktoranckie. Do dziś jednak nie obroniła pracy.

Jest celebrytką. Nie. Uważam, że osoba sprawująca takie publiczne funkcje powinna przede wszystkim mieć odpowiednie wykształcenie. Powinna być to osoba, która sobą reprezentuje coś więcej, niż tanią rozrywkę dla ludu.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze powiedzieli Polacy, sprawdźcie nasz materiał wideo na górze strony. Poruszono w niej między innymi temat tego, czy ludzie z show-biznesu powinni się udzielać politycznie. A czy wy zagłosowalibyście na Małgorzatę Rozenek? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach!