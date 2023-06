Związki Edyty Herbuś od lat były szeroko komentowane w mediach. Miłośnicy polskiego show-biznesu zapewne pamiętają jej relację z Tomaszem Barańskim, Dawidem Ozdobą, Maciejem Kawulskim czy Mariuszem Trelińskim. Od sześciu lat tancerka i celebrytka związana jest z Piotrem Bukowieckim. Para obecnie jest na etapie remontu wspólnego mieszkania. W rozmowie z portalem Pudelek gwiazda zdradziła, jak wygląda stan pracy.

Edyta Herbuś mówi o remoncie. Kłóciła się z ukochanym? A skąd!

Edyta Herbuś przyznała, że remont jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Co więcej, zmiana wnętrz domu nie wpłynęła na relacje tancerki z ukochanym. Para jest zgodna w tej kwestii, toteż nie dochodzi między nimi do kłótni na tym polu. Bukowiecki bardzo dba o to, by Herbuś dobrze odnalazła się w nowej przestrzeni. Szczególną wagę para przykłada do garderoby Edyty...

Przy podejmowaniu takich decyzji wiadomo, że nie chodzi o to, żeby sobie udowadniać, kto ma rację. Tylko chodzi o to, żeby uwzględnić potrzeby jednej i drugiej strony. Dużą przyjemność sprawia mi to, kiedy Piotr stwarza coś, co jemu w duszy gra i widzę, jaką mu to przynosi radość. Wcale nie muszę być przekonana, że to jest coś, czego ja potrzebuję w domu, ale widzę, że to jest dla niego ważne. Wtedy wiem, że to będzie strefa, w której on będzie spędzał czas i z radością będzie tam przebywał. (...) To właśnie Piotr był osobą, która najbardziej zabiegała o to, żebym miała jak największą garderobę. Wie, że ja potrzebuję mieć przestrzeń na wszystko. Myśmy na siebie naprawdę w końcu trafili i idealnie się dobraliśmy w wielu aspektach.

Piotr Bukowiecki, partner Edyty Herbuś, był niegdyś w związku z Dorotą Gardias

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki poznali się przy pracy. Producent chciał zlecić tancerce poprowadzenie pewnego eventu i od słowa do słowa uznali, że dobrze byłoby się poznać także na gruncie prywatnym. Są w związku od 2017 roku. Bukowiecki ma troje dzieci: córkę ze związku z Dorotą Gardias oraz dwie pociechy z pierwszego małżeństwa. Edyta Herbuś doskonale dogaduje się z dziećmi partnera.