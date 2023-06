Roksana Węgiel uchodzi za jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Ma zaledwie 18 lat i dopiero napisała maturę, a już może się pochwalić niezłymi sukcesami zawodowymi. Dodatkowo niedawno postanowiła zainwestować zarobione przez lata pieniądze i kupiła dwa mieszkania. W jednym z nich ma zamieszkać z narzeczonym. Kevin Mglej właśnie podzielił się relacją z remontu.

Pobojowisko w mieszkaniu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Renowacja domu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja trwa już co najmniej miesiąc i widać, że przed nimi jeszcze sporo pracy. Z najnowszej relacji narzeczonego artystki wynika, że wyburzyli ściany. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzą spore zmiany. Ekipa remontowa rozkuła też miejsca, w których przebiega instalacja elektryczna. Powoli stawiają też nowe pomieszczenia. Minie jeszcze raczej sporo czasu, zanim zakochani wprowadzą się do nowego gniazdka. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Trochę rozwaliliśmy - pisał Kevin Mglej na InstaStories.

Mieszkanie Roksany Węgiel, Kevina Mgleja Instagram @kevinmglej

Roksana Węgiel zdradza, czy podpisze intercyzę

Nie tak dawno temu Roksana Węgiel podzieliła się z fanami radosną nowiną. Młoda gwiazda powoli zaczyna przygotowania do ślubu, co zrodziło mnóstwo pytań, między innymi kwestii finansowych w związku. Miała ona zaledwie 17 lat, kiedy została milionerką, jednak nie myśli na razie o podpisaniu intercyzy. Chciałaby wszystko dzielić z ukochanym. "Jeszcze w sumie nie rozmawialiśmy o tym, ale bardziej rozmawiamy w kontekście tego, że chcemy mieć wszystko, no tak, jak jest w małżeństwie. Jak masz taką zdrową relację, to raczej żyjecie po prostu razem, no nie?" - dywagowała w jednym z wywiadów.