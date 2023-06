Katarzyna Niezgoda wyszła za mąż! Na weselu bawił się też Tomasz Kammel

Katarzyna Niezgoda wkroczyła przebojem do show-biznesu, gdy lata temu związała się z Tomaszem Kammelem. Związek nie przetrwał próby czasu oraz głośnej afery, określanej w mediach jako "Kammelgate". Po tym Katarzyna Niezgoda zniknęła z pierwszych stron gazet i ścianek, by po latach powrócić na nie już z nowym wybrankiem - Pawłem Markiewiczem. Teraz para zaskoczyła wszystkich i niespodziewanie wzięła ślub.

Zaskakujący ślub Katarzyny Niezgody i Pawła Markiewicza

Ślub Katarzyny Niezgody i Pawła Markiewicza nietypowo odbył się w czwartek, 15 czerwca. "Super Express" informuje, że uroczystość była pod Warszawą w ogrodzie jednej z restauracji. Na weselu bawiło się około 50 gości, wśród których ponoć był nawet były partner Katarzyny Niezgody, Tomasz Kammel. Panna młoda zaprezentowała się w kreacji z piórami i rozcięciem, a na głowie miała stylowy koczek. Pan młody postawił natomiast na biało-czarny look. Zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia opublikował znajomy gwiazd i właściciel kliniki medycyny estetycznej, Marcin Janusek. Możecie zobaczyć je w naszej galerii.

Katarzyna Niezgoda schudła 30 kilogramów. Wcześniej waga wskazywała 120

Mąż Katarzyny Niezgody od dawna próbuje zaistnieć w show-biznesie

Choć związek Katarzyny Niezgody i Pawła Markiewicza trwa od dawna, a w sierpniu minionego roku para się zaręczyła, to dopiero teraz przy okazji ślubu media zainteresowały się wybrankiem bizneswoman. Okazuje się, że Paweł Markiewicz od dawna chce się przebić do show-biznesu, a swoich sił próbuje zarówno w aktorstwie, jak i muzyce. Grywa w reklamach oraz epizodyczne role w serialach i można go było zobaczyć już w takich produkcjach jak "Na dobre i na złe", "Chyłce", "Koronie królów" czy "Kuchni". Na koncie ma też własne utwory. Najpierw celował w disco polo, a potem romantyczne ballady. Zaśpiewał "Płatki róż", "Seniorita" i "In My Arms".