Księżna Kate jest uważana przez wielu za ikonę stylu i szyku. Z racji sprawowanej funkcji musi wyglądać elegancko podczas każdego wyjścia. Dużo mówiło się o jej stroju, który odziała na koronację swojego teścia, co z kolei założyła ostatnio? Zieloną, wzorzystą sukienkę. Jej kreacja jest łudząco podobna do krewacji królowej Camilli. Wybór tego samego odcienia stroju nie jest przypadkowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Księżna Kate i królowa Camilla wyglądały prawie tak samo

Żona księcia Williama wybrała się do Riversley Park Children's Center w Nuneaton, aby spotkać się z najmłodszymi. Miała na sobie długą, luźną sukienkę w zielonym odcieniu. Wzorzysta kreacja pięknie podkreśliła brązowe włosy księżnej, a koszulowe rękawy dodały szyku. Co ciekawe, podczas jednego z ostatnich wyjść królowej Camilli również mogliśmy zauważyć zielony strój. Żona króla Karola III założyła niemalże identyczną sukienkę, co księżna Kate. Kolor główny został przełamany białymi kropkami. Fason również był ten sam. Królowa Camilla miała tego dnia kilka spotkań. Najpierw była na dotyczącym pokolenia Windrush, a następnie mogliśmy podziwiać monarchinię podczas przyjęcia "Bees for Development". Następnym przystankiem dla żony króla była uroczystość nadania imienia dla nowego konia należącego do brytyjskiej Kawalerii Gospodarstw Domowych.

Pojawia się pytanie - dlaczego obie panie postawiły na zielone sukienki? Jak donosi People, Wybór takiego koloru mógł stanowić hołd dla ofiar szóstej rocznicy pożaru Grenfell Tower, która przypada na 14 czerwca. Zieleń została powiązana nie tylko z pamięcią o tragedii, ale i z fundacją Grenfell. Zdjęcia stylizacji są w galerii u górze strony.

William złamał protokół. Chodzi o Camillę. "Zajęła miejsce jego matki"

Księżna Kate wygląda dobrze nie tylko w sukienkach. Tak prezentuje się w sportowym wydaniu

Ukochana księcia Williama sprawdzała umiejętności sportowe w odpowiednim do tego stroju. Miała na sobie wówczas koszulkę ze wzorem róży na piersi z England Rugby oraz spodnie dresowe Sweaty Betty. Do tego oczywiście sportowe buty i włosy związane w kitkę, co jest rzadkim widokiem. Jesteście ciekawi, jak księżna Kate wygląda na sportowo? Odsyłamy do tego artykułu.