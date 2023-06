83-letni Al Pacino powitał na świecie czwarte dziecko. Noor Alfallah urodziła

Al Pacino ma niemały powód do świętowania. Tym razem odniósł sukces nie zawodowy, a prywatny. Zagraniczne media obiegła wieść, że aktor w wieku 83 lat powitał na świecie kolejną pociechę. Mamą potomka amerykańskiego gwiazdora jest jego dziewczyna Noor Alfallah. Para została już przyłapana na mieście przez paparazzi.

Al Pacino powitał na świecie kolejne dziecko. Noor Alfallah już urodziła

Jeszcze niedawno widzieliśmy zdjęcia ciężarnej ukochanej aktorka. Dziś dowiadujemy się z amerykańskiej prasy, że para celebrytów powitała na świecie pierwszego wspólnego potomka. Płeć dziecka nie jest jeszcze znana. Zakochani rodzice zostali przyłapani podczas kolacji w Los Angeles. Przybyli na nią autem, w którym niektórzy obserwatorzy zauważyli przedmiot przypominający fotelik dla dziecka. Al Pacino wraz z partnerką wydawali się być w dobrych nastrojach. Warto zaznaczyć, że aktor nie planował tego dziecka. Co zaskakujące, jeszcze miesiąc temu z TMZ dowiedzieliśmy się o ósmym miesiącu ciąży Noor Alfallah. Jak na razie nie ma komentarza ze strony aktora i jego dziewczyny w tej sprawie.

Al Pacino związał się z 29-letnią kobietą

Między partnerami jest duża różnica wieku, która jest szeroko komentowana w mediach. Jak możemy zauważyć, dla zakochanych nie stanowi ona najmniejszego problemu. "Różnica wieku nie jest dla nich problemem, nawet mimo faktu, że jest starszy od jej ojca. Obraca się w wyższych sferach, bo w końcu sama pochodzi z bogatej rodziny" - dowiadujemy się z Page Six. "Byli ze sobą w czasie pandemii. Ona głównie randkuje ze starszymi, bogatymi mężczyznami. Była widywana u boku Ala od jakiegoś czasu i wygląda na to, że dobrze się dogadują" - komentowali z kolei zagraniczni informatorzy kilka miesięcy temu. Co ciekawe, Noor Alfallah jest młodsza o cztery lata od najstarszej córki aktora. Ukochana Al Pacino również interesuje się kinem. Z zawodu jest producentką filmową i telewizyjną. Ukończyła takie szkoły jak UCLA School of Theatre, Film i Television oraz USC School of Cinematic Arts.