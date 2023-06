Katarzyna Bosacka od lat testuje żywność. Sprawdza jej skład, patrzy na wartości odżywcze, a także na cenę. Ostatnio na Instagramie porównała gotowe kotlety schabowe - jeden z mięsa, a drugi będący produktem roślinnym. Bosacka sprawdziła ceny za kilogram w przypadku obu wersji. Możecie być zdziwieni, czego się dowiedziała.

Katarzyna Bosacka wzięła się za schabowe. Cena za kilogram jednego z kotletów przeraża

Tradycyjny polski obiad wielu osobom kojarzy się z ziemniakami i schabowym. Weganie czy wegetarianie nie muszą rezygnować z tradycji - obecnie w sklepach znajdziemy mnóstwo bezmięsnych zamienników kotleta. Bosacka znalazła taki podczas zakupów spożywczych. Porównała produkt roślinny do mięsnego. "Kotlet wege fajna sprawa, jeżeli oczywiście ma dobry skład. Ale jaka jest jego cena? To produkt tańszy czy droższy od kotleta mięsnego?" - zapytała na Instagramie.

Zarówno przy zakupie kotletów mięsnych i wege sprawdzajmy cenę za kilogram, bo to ona realnie mówi nam, ile dana rzecz kosztuje - zwróciła uwagę prezenterka.

Kotlet schabowy w wersji mięsnej, który kupiła Bosacka, kosztuje 25 zł za kilogram. Ile z kolei zapłacimy za wyrób z ciecierzycy? Za taką samą gramaturę zapłacimy 49,99 zł, czyli właściwie dwa razy tyle. Niektórzy mogą być zaskoczeni. "Niestety, ale większość wege produktów jest znacznie droższa niż produkty mięsne. Na szczęście jest ich o wiele więcej, więc i tak w porównaniu do kilku lat wstecz są one znacznie tańsze i bardziej dostępne. Mam nadzieję, że będzie to coraz tańszy asortyment, ponieważ nie jem mięsa od kilku lat i zdarza mi się kupić wege kotleta czy zamiennik wędliny itp." - podsumował wideo jeden z internautów.

Katarzyna Bosacka zszokowana była nie tylko ceną kotletów. Spójrzcie na chipsy

Powszechna przekąska nie należy obecnie do najtańszych. Inflację można odczuć również po chipsach. Bosacka wzięła pod lupę algowy odpowiednik tego popularnego przysmaku. "Wiecie, jaka jest cena tego produktu za kilogram? Nie uwierzycie... 1997,50 złotych. Prawie dwa tysie za kilogram tego typu wodorostów" - wspomniała w sieci. Chrupki były cienkie i do tego nie było ich za wiele w opakowaniu. "Przetworzony szajs, prawdopodobnie bez żadnej wartości", "Nic dziwnego, że sushi takie drogie" - czytamy w komentarzach u Bosackiej. Więcej o tym znajdziecie tutaj.