Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się na planie randkowego show "Prince Charming". Produkcja była przełomowa jak na polskie warunki - 13 gejów ubiegało się tam o względy jednego kawalera. Oliwer okazał się wówczas bezkonkurencyjny. Po dwóch latach wciąż są parą. Właśnie na rynku ukazał się ich wspólny projekt. "Love Story Called Life" to pierwszy polski komiks z poradami prawnymi dla środowisk LGBTQ+. Przy okazji Pride Month postanowiliśmy spytać Oliwera i Jacka o to, jak się żyje parze gejów we współczesnej Polsce.

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak świętują drugą rocznicę związku. Z dyskryminacją spotykają się rzadko

Polska zajęła niedawno ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu badającym poziom równouprawnienia osób ze społeczności LGBTQ+. Jelonek i Kubiak są jednak szczęśliwi razem. Niedługo będą świętować drugą rocznicę związku. Wspólnie wychowują także psa, samojeda Fluff. Z dyskryminacją sami nie spotykają się często w realnym życiu, ale to najprawdopodobniej wynika z faktu, że żyją w dużym mieście. Pod artykułami o nich w sieci pojawiają się jednak homofobiczne komentarze.

Na co dzień żyjemy w dużym mieście, gdzie z przypadkami dyskryminacji się raczej nie spotykamy. Jakiś czas temu grupka mężczyzn przechodząc obok nas powiedziała: "ped*ły", ale nie wiem, czy było to skierowane bezpośrednio do nas, bo przeszli tak szybko, że nawet nie zwróciliśmy na to szczególnej uwagi. Wiemy jednak, że jest to swego rodzaju bańka, i w mniejszych miejscowościach nie jest tak łatwo. Czym innym jest dyskryminacja w internecie, tam na porządku dziennym są homofobiczne komentarze pod artykułami o nas, na naszych profilach w mediach społecznościowych na szczęście takie rzeczy pojawiają się dość rzadko - powiedzieli Jelonek i Kubiak w rozmowie z Plotkiem.

Społeczność LGBT+ jest narażona na hejt w Polsce. Krzywdzący jest sposób, w jaki mówi się o niej w przekazach TVP za czasów rządów PiS. To dotyczy także szkół. Oliwer Kubiak wspomina, że w szkole bywał wyzywany za zbyt wyrazisty strój i trzymanie się z dziewczynami. Nie sądzi, że teraz może być lepiej. "Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, zapowiedział, że będzie kontrolować szkoły przyjazne LGBTQ+. Ciężko jest myśleć o spokojnej przyszłości dla dzieciaków takich jak ja w szkołach" - powiedział Kubiak. Z kolei Jacek Jelonek zauważa hipokryzję związaną z przekazami TVP.

Chyba największą hipokryzją telewizji rządowej jest to, ile osób LGBTQ+ w niej pracuje. Mam nadzieje, że doczekamy czasów kiedy w końcu przestanie się nas nazywać "ideologią" - podkreślił Jacek Jelonek w rozmowie z Plotkiem.

Jelonek i Kubiak wydali komiks z poradami prawnymi dla związków jednopłciowych

Oliwer i Jacek postanowili jednak działać, żeby choć w małym aspekcie móc poprawić jakość życia par homoseksualnych w Polsce. To właśnie do nich skierowany jest komis "Love Story Called Life". To pierwszy w kraju komiks z poradami prawnymi dla środowisk LGBTQ+. Dzięki niemu osoby żyjące w związkach jednopłciowych otrzymują konkretne porady, które w znacznym stopniu pomagają radzić sobie z codziennością i niespodziewanymi sytuacjami życiowymi.

Stworzyliśmy go z naszą przyjaciółką, mecenas Magdaleną Niewelt. W pierwszej części są zagadnienia dotyczące głównie par osób tej samej płci, ale również rozdziały dotyczące takich kwestii jak znieważenie, zniesławienie, czy molestowanie i mobbing w pracy, które dotyczą nas wszystkich. Uważamy, że budowanie świadomości prawnej jest bardzo ważne - dodają Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak.