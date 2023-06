Jakub Rzeźniczak był związany z Wisłą Płock od 11 czerwca 2019 roku. Wcześniej widzieliśmy piłkarza w Qarabag Agdam, Legii Warszawa, Widzewie Łódź oraz w Łódzkim KS. Sportowiec oznajmił na Instagramie, że właśnie pożegnał się z dotychczasowym klubem. O rzekomym rozstaniu Rzeźniczaka z Wisłą Płock mówiono w mediach od kilku tygodni. Dziś wiemy, że to fakt. Co dokładnie oznajmił piłkarz w sieci?

Jakub Rzeźniczak rozstaje się z Wisłą Płock. To nie była łatwa decyzja

O nowościach z życia zawodowego i prywatnego Rzeźniczaka możemy dowiedzieć się z jego Instagrama. W najnowszym poście piłkarza czytamy: "W życiu przychodzą różne momenty, jednych spodziewamy się mniej, drugich bardziej. Nie sądziłem, że będę pisał do was właśnie taką wiadomość. Jednak wiemy, jak przewrotna potrafi być piłka nożna…". Co dalej oznajmia Rzeźniczak?

Nadszedł dzień, kiedy musiałem podjąć ciężką decyzję i dziś żegnam się z Wisłą Płock, jest to trudny moment. Podczas mojej przygody w Płocku mieliśmy jako zespół wzloty i upadki. Bywały piękne i bardzo ciężkie momenty, jednak zawsze z sentymentem będę wspominał ten czas.

Piłkarz w poście zwrócił się także do kibiców, którym dziękuje za wsparcie. "Zawsze starałem się stawać na wysokości zadania jako piłkarz i dawać wam powody do radości na trybunie. Nawiązywać z wami relacje i wspólnie budować przyszłość klubu".

Rzeźniczak podziękował także pracownikom, trenerom i piłkarzom, z którymi do tej pory miał okazję pracować. "Zawsze wiedziałem, że mogę na was liczyć jako piłkarz i człowiek. Trzymam kciuki za szybki powrót do ekstraklasy, będę was obserwował i wspierał już jako kibic!" - dodał.