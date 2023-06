Książę Harry i Meghan Markle niedawno świętowali drugie urodziny córki Lilibet. Według portalu New Idea na skromne przyjęcie w ogrodzie zaproszono tylko najbliższych ich przyjaciół z dziećmi. Córeczka Harry'ego i Meghan dostała też wyjątkowe prezenty. Jej mama miała jej podarować pozytywkę od Cartiera, a Harry wymarzył sobie, aby Lilibet posiadała w swojej biblioteczce popularne brytyjskie opowieści dla dzieci jak np. seria o Misiu Paddingtonie. Według doniesień mediów także król Karol III planował podarować jej coś wyjątkowego. Monarcha miał poprosić o skonstruowanie małego drewnianego domku, na wzór tego, w którym w dzieciństwie bawiła się jego matka, Elżbieta II.

Ostatnio relacje między Harrym a jego ojcem miały ulec znacznej poprawie. Wszystko przez obecność księcia na koronacji. Król miał być wzruszony, że syn towarzyszył mu w tak ważnym dniu. Władca docenił też, że Harry chciał jak najszybciej wrócić do rodziny, aby świętować z Archiem jego czwarte urodziny. Czyżby wieści o ich dobrych relacjach to jedynie plotka? Jak donosi magazyn "People" książę Harry i Meghan Markle nie zostali zaproszeni na coroczne uroczystości z okazji urodzin króla.

Książę Harry nie dostał zaproszenia na ważną uroczystość. To ważny dzień dla króla

Już 17 czerwca Wielka Brytania będzie celebrować urodziny monarchy. W tym roku na obchodach Trooping the Colour zabraknie jednak księcia Harry'ego i Meghan Markle. Jak donosi magazyn "People" nie dostali zaproszenia na imprezę.

Przez ostatnie 70 lat uroczysta parada znana była jako wielkie świętowanie urodzin królowej. Jest to urządzone z rozmachem wydarzenie, w którym wezmą udział żołnierze armii brytyjskiej. W planach jest też specjalny przelot Królewskich Sił Powietrznych. Dlaczego syn króla nie weźmie udziału w tak ważnej uroczystości? Na razie żadna ze stron nie skomentowała sprawy.

Książę Harry był ostatnio w Londynie, ale nie widział się z rodziną

Książę Harry i Meghan Markle przylecieli do Londynu na zeszłoroczne obchody Trooping The Colour, które towarzyszyły Platynowemu Jubileuszowi królowej Elżbiety II. To była ostatnia tak spektakularna uroczystość przed śmiercią monarchini. Para obserwowała tę widowiskową paradę także w 2018 roku, zaledwie miesiąc po ich ślubie. Dlaczego w tym roku się na niej nie pojawią? Wygląda na to, że media pośpieszyły się z ogłoszeniem ocieplenia się relacji Harry'ego z ojcem. Książę niedawno był w Londynie w związku z batalią sądową z Mirror Group Newspapers. Nocował w ukochanej Frogmore Cottage w Windsorze i jak donoszą media nie spotkał się ani z bratem, ani z ojcem.