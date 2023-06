Doda usłyszała wyrok sądu. Zarzucano jej składanie fałszywych zeznań

DSprawa ma związek z konfliktem pomiędzy Dodą, a jej byłym partnerem Emilem Haidarem, w który zaangażował się także późniejszy partner i mąż piosenkarki Emil S. Rozstanie Dody z Emilem Haidarem było burzliwe i zakończyło się wzajemnymi oskarżeniami. Później miał być szantażowany przez mężczyzn rzekomo nasłanych przez Dodę i Emila S. Prokuratura z kolei w 2017 roku oskarżyła piosenkarkę o składanie fałszywym zeznań w sprawie. Właśnie zapadł wyrok II instancji.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda we łzach przed festiwalem: Ja nie wiem, czy ja zrobię to Opole

Doda uniewinniona. Dziękuje prawnikom i wszystkim, którzy wierzyli w jej słowa

Na Instagramowym profilu Dody pojawiło się oświadczenie w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Piosenkarka poinformowała obserwatorów, że sąd uniewinnił ją od zarzutu składania fałszywych zeznań, których miała się dopuścić w 2017 roku. Tym samym wyrok niższej instacji został podtrzymany.

W dniu dzisiejszym (godz. 14:30) Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd II instancji wydał wyrok uniewinniający mnie od zarzutu fałszywych zeznań, których miałam się rzekomo dopuścić w 2017 roku w sprawie mojego ex. Tym samym Sąd Okręgowy w całości podtrzymał wyrok, który został wydany w dn. 29.12.2022 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie - Mokotów. Moimi obrońcami w tej sprawie byli adw. Dariusz Raczkiewicz oraz adw. Krzysztof Stępiński. Dziękuję Wysokiemu Sądowi, moim obrońcom oraz wszystkim tym, którzy wspierali mnie w tej sprawie i wierzyli w moje słowa od początku i moją niewinność - napisała Doda na InstaStories.

Doda screen Fot. Instagram.com/dodaqueen

Doda nie przyznawała się do winy o składanie fałszywych zeznań. Sąd podtrzymał wyrok I instancji

Przypomnijmy, że pierwszy wyrok sądu w tej sprawie zapadł w grudniu 2022 roku, o czym wokalistka poinformowała dziennikarzy "Faktu". Według ówczesnych informacji prokuratury Doda nie przyznała się do tego, że "nakłaniała wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami bezpośrednich wykonawców, również objętych zarzutami do zmuszania Emila Haidara do określonego zachowania, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych oraz wywierania przy użyciu groźby bezprawnej wpływu na Emila Haidara jako świadka i oskarżyciela w postępowaniach, w których stroną jest ona sama". Teraz wiemy, że Sąd Okręgowy przychylił się do jej stanowiska i podtrzymał wyrok pierwszej instacji.