Rafał Brzozowski skomentował aferę Dody z reżyserem. Teraz się tłumaczy

Rafał Brzozowski wygrał tegoroczne Premiery w Opolu w pięknym stylu. Nie dość, że zgarnął nagrodę jury, to jeszcze zdobył drugie miejsce w głosowaniu widzów za utwór "W pokoju hotelowym". Tuż po zakończonym festiwalu w Opolu w rozmowie z Plotkiem odniósł się do afery, która wybuchła tuż przed rozpoczęciem imprezy. Doda została zwyzywana przez reżysera Mikołaja Dobrowolskiego podczas spotkania w studiu nagraniowym i pracy nad green screenem. Piosenkarka nie omieszkała poinformować o zdarzeniu fanów na Instagramie. Brzozowski twierdził jednak, że zajście mogło wyglądać nieco inaczej.

Brzozowski twierdził, że kłótnia Dody z reżyserem wyglądała inaczej. Teraz mówi o nadinterpretacji

Rafał Brzozowski po festiwalowych emocjach postanowił wyjechać nad jezioro, gdzie spędzał czas w towarzystwie tajemniczej brunetki. W rozmowie z Plotkiem przyznał wówczas, że to nie jego nowa partnerka, ale koleżanka, która dosłownie przysiadła się do niego na pięć minut. Spokój artysty przy wędce nie trwał długo, ponieważ jego wypowiedź na temat opolskiej afery Doda vs. Dobrowolski zelektryzowała media. Rafał najpierw stwierdził, że podczas próby mogły paść inne słowa niż te, o których mówiła Doda i za które przepraszał ją później zdenerwowany reżyser. Teraz Brzozowski mówi o nadinterpretacji jego wypowiedzi.

Rafał Brzozowski chwali występ Dody w Opolu. Wspomina o szacunku wobec kobiet

Na Instagramie Rafała Brzozowskiego pojawił się post, w którym stwierdził, że nie był obecny przy całym zdarzeniu. Sugeruje też, że jego słowa zostały nadinterpretowane przez media. Zaznaczmy jednak, że cytat Brzozowskiego opublikowaliśmy w całości, bez interpretowania go w dowolny sposób. Wokalista pochwalił też Dodę za udany występ na festiwalu. Podkreślił także, że szacunek wobec kobiet jest dla niego priorytetowy. Nie zapomniał też dołączyć do postu piosenki "Gentleman", którą przed laty śpiewał na opolskiej scenie.

Festiwal w Opolu już za nami, ale emocje nadal żywe. Moje ostatnie wypowiedzi cytowane przez portale zostały nadinterpretowane. Nie byłem obecny przy tej sytuacji. Doda, to był piękny występ. Szacunek dla kobiet to dla mnie sprawa najważniejsza. Polecam utwór "Gentleman", życząc wszystkim dobrego dnia - napisał Rafał Brzozowski na Instagramie.