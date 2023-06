Najmłodszy syn księcia Williama i księżnej Kate - książe Louis jest bez wątpienia najbardziej uwielbianym członkiem rodziny królewskiej. Chłopiec znany jest z różnych wybryków podczas uroczystości i robienia zabawnych min. Jednak jak się okazuje, przez pewien moment jego tytuł książęcy był zagrożony. Sytuację uratowała królowa Elżbieta II.

Książę Louis mógł nie otrzymać tytułu

Pięciolatek jest czwarty w kolejce do tronu. Wyprzedza go ojciec, brat książę George oraz siostra księżniczka Charlotte. Jego pełny tytuł to Jego Królewska Wysokość Książę Louis z Walii, ale mało brakowało, a wcale by go nie otrzymał. W 1917 roku warunki tytulatury członków rodziny królewskiej uregulował jego prapradziadek, król Jerzy V. Postanowił, że wszystkie dzieci panującego monarchy automatycznie zostają książętami lub księżniczkami. W przypadku wnucząt dotyczyło to tylko potomków płci męskiej.

Spisane przez króla zasady nie dotyczyły prawnucząt, gdyż ówczesny władca uznał, że znajdują się oni zbyt daleko w kolejce dziedziczenia tronu. Kiedy na świat przyszły dzieci księżnej Kate i księcia Williama pojawił się impas. Chociaż książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis znajdowali się w linii sukcesyjnej wysoko, to nie mogli otrzymać tytułów, dopóki na tronie Wielkiej Brytanii nie zasiadłby ich dziadek. Po narodzinach najstarszego syna księżnej i księcia Cambridge królowa Elżbieta II zdecydowała się zmienić postanowienia swojego przodka, rozszerzając nadawanie tytułów również na prawnuki monarchy.

Książę William i księżna Kate pojawiają się z dziećmi na Trooping the Colour

Trooping the Colour to coroczne wydarzenie, którego tradycja sięga aż 260 lat. Obchodzone jest z okazji oficjalnych urodzin urzędującego króla. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się ono za panowania króla Karola III, który został koronowany 6 maja. Na uroczystościach pojawi się oczywiście książę William z żoną i dziećmi. Wydarzenie rozpocznie się od parady z udziałem brytyjskiego wojska. Weźmie w niej udział król Karol III, który jest również naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii. Jego matka, królowa Elżbieta II, ostatni raz uczestniczyła w przejeździe w latach 80. Fani monarchii już szykują się na to, co może narozrabiać książę Louis w ten dzień.