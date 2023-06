Nicole Kidman jest jedną z największych hollywoodzkich gwiazd i bez wątpienia nie trzeba jej nikomu przedstawiać. Od lat aktorka gra w najpopularniejszych produkcjach zarówno filmowych, jak i serialowych. Jej życie prywatne przez długi czas nie było jednak tak udane, jak zawodowe. Nicole Kidman przez 11 lat była związana z Tomem Cruisem. Para nie mogła mieć dzieci, więc adoptowała Isabellę i Conora. Po głośnym rozwodzie dzieci trafiły pod opiekę aktora, a Nicole Kidman straciła z nimi kontakt. Teraz marzy o tym, by się z nimi spotkać.

REKLAMA

Zobacz wideo Co łączy Kylie Minogue, Nicole Kidman i Margot Robbie?

Nicole Kidman liczy na spotkanie z adoptowanymi dziećmi

Dziś Isabella i Conor są dorośli i pod silnym wpływem zarówno ojca, jak i kościoła scjentologów. To właśnie wychowanie w tej "wierze" było kością niezgody pomiędzy byłymi już małżonkami. To również kościół scjentologów zabraniał kontaktów matki z dziećmi. Mimo że minęły lata od tych wydarzeń, to Nicole Kidman wciąż marzy o spotkaniu z Isabellą i Conorem. Niedługo zostanie nagrodzona przez Amerykański Instytut Filmowy za całokształt kariery i według informatorów "New Idea" liczy, że na imprezie pojawią się jej adoptowane dzieci. Szanse są jednak niewielkie. Informator "New Idea" twierdzi, że Conor jest bardzo lojalny wobec ojca.

Nicole próbuje ograniczyć swoje oczekiwania, ale trzyma się nadziei, że Belli uda się przybyć na wręczenie nagrody - powiedział w rozmowie z "New Idea".

Syn Kidman i Cruise'a ma już 28 lat. Connor Cruise nie przypomina rodziców

Nie da się jednak ukryć, że i Isabella raczej nie czeka na spotkanie z matką. W 2015 roku brała ślub z Maxem Parkerem i nie zaprosiła Nicole Kidman na to wydarzenie. Uroczystość odbyła się co prawda w Londynie, ale akurat wtedy aktorka przebywała w tym mieście, nie mając o niczym pojęcia.

Życie prywatne Nicole Kidman ułożyło się dopiero, gdy poznała muzyka Keitha Urbana. Para wzięła ślub w 2006 roku i ma dwie córki: Sunday Rose oraz Faith Margaret, które urodziła matka zastępcza.