Agnieszka Włodarczyk jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się z fanami życiem codziennym. Jest partnerką sportowca Roberta Karasia, z którym doczekała się syna Milana. Aktorka ukazuje realia macierzyństwa i związku bez koloryzowania. Fanki bardzo ją za to cenią. Ostatnio pytała się o rady na piękny brzuch po ciąży. Na bieżąco relacjonowała także poczynania partnera podczas zawodów. Tym razem poprosiła ukochanego o pomoc w podcięciu włosów. Łatwo nie było.

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk bawiła się na weselu w sukience sprzed 20 lat. Pokazała przygotowania do tej imprezy

Karaś podcinał włosy Włodarczyk. "To są te sławne nożyczki"

Dla Roberta Karasia wygranie i zdobycie rekordu świata w Ultra Triathlonie na dystansie dziesięciokrotnego Ironmana, potrójnego Ironmana i podwójnego Ironmana wydaje się proste. O wiele gorzej radzi sobie z podcięciem końcówek ukochanej. Aktorka na Instagramie opublikowała zabawną relację. Nie chciało jej się czekać w kolejce do fryzjera, więc postanowiła poprosić partnera. "Kiedy nie masz ochoty czekać na odległy termin wizyty do fryzjera" - napisała. Włodarczyk musiała troszkę poinstruować Karasia. Widać, że nie szło mu najlepiej. Powinien rozczesać włosy, podzielić na warstwy - instruowały w komentarzach obserwatorki. Jednak źle chyba nie wyszło. Na InstaStories gwiazda przekazała partnerowi nożyczki, za którymi kryje się historia. "To są te sławne nożyczki. Od tego zaczął się nasz romans" - zaśmiała się.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś - historia miłości

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś spotykają się od lata 2020 roku, a poznali się kilka miesięcy wcześniej. Ich relacja zaczęła się od żartu dotyczącego... włosów. "To był zupełny przypadek. Chodziło o włosy. Pandemia, zakłady fryzjerskie zamknięte. Aga pokazywała na InstaStory, jak sobie obcina włosy. Zażartowałem, że przyjadę, żeby mnie podcięła. Z niewinnego żartu narodziła się wielka miłość, która mam nadzieję, będzie trwała wiecznie" - mówił Karaś w programie "Jazda z Wujaszkiem". Po kilka miesiącach udali się w pierwszą wspólną podróż i chętnie dzielili się z obserwatorami romantycznymi kadrami. Ten wyjazd pozwolił im się lepiej poznać. Wkrótce potem Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś przekazali światu szczęśliwą nowinę o tym, że spodziewają się dziecka. Milan przyszedł na świat 7 lipca 2021 roku.