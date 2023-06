Ibisz świetnie dogaduje się z Miszczakiem. Jedni tracą pracę, on dostał nowe zadanie

Krzysztof Ibisz przejmie stery prowadzącego polskiej wersji "The Real Housewives" - programu, który zrobił na całym świecie furorę. W Polsacie obejrzymy losy siedmiu bogaczek z Warszawy, zaś to właśnie Krzysztof Ibisz będzie najpewniej naszym przewodnikiem po ich życiach.

"The Real Housewives Warszawa". Krzysztof Ibisz prowadzącym

Rola Krzysztofa Ibisza nie jest jeszcze do końca jasna - w amerykańskich wersjach tego formatu nie ma roli jednego prowadzącego show, kamera "tylko" podąża za uczestniczkami programu. Patrząc jednak na jego post na Instagramie, na którym pojawił się na tle odwróconych tyłem uczestniczek, można domyślić się, że będzie pełnił rolę swego rodzaju prowadzącego show.

Tożsamość majętnych Warszawianek nie jest jeszcze znana. Kobiety miały przejść standardowy casting. Łączy je życiowy sukces i miłość do luksusu. Co ma o nich do powiedzenia sam Edward Miszczak?

Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy, gdzie mieszkają, dowiemy się, jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność. Przekonamy się, jak ważna jest dla nich rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy, jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty? - zapowiedział Miszczak.

Pierwszy odcinek "The Real Housewives Warszawa" zobaczymy już jesienią. Do tej pory na całym świecie stworzono ponad 30 wersji programu. Swoje lokalne edycje stworzono m.in. w Australii, Grecji, Francji i Holandii. Ciekawi jesteście, kogo będziemy mogli oglądać w polskiej wersji programu?