Alaina Scott to najstarsza córka Eminema. W 2000 roku dziewczyna została adoptowana przez rapera i jego wieloletnią partnerkę Kimberly Anne Scott ze względu na uzależnienie jej matki, a siostry Kim, od narkotyków. Trudne doświadczenia Alaina Scott ma już dawno za sobą. Teraz 30-latka zakłada własną rodzinę. W miniony piątek, 9 czerwca, wyszła za mąż za swojego partnera Matta Moellera, z którym jest związana od lat. Zdjęciami i nagraniami pochwaliła się w sieci.

Najstarsza córka Eminema wyszła za mąż

Zagraniczne media donoszą, że Alaina Scott i Matt Moeller zaprosili na ślub 125 osób - członków rodziny i przyjaciół. Ceremonia odbyła się w luksusowej posiadłości w Detroit w stanie Michigan.

9 czerwca 2023 r. to po prostu jeden z najlepszych dni w moim życiu. Teraz i później moja dusza zawsze znajdzie Twoją - napisała Alaina Marie Scott w opisie do ślubnych fotografii.

Na zdjęciach i nagraniach możemy zobaczyć, że córka Eminema miała dwie kreacje - pozowała zarówno w bogato zdobionej sukni o fasonie "syrenki" z falbanami na dole i licznymi ozdobami. Z kolei na salę weselną wkroczyła w proste i białej sukni z rozporkiem. Co ciekawe, na fotografiach, które opublikowała w sieci, nie widać Eminema. Nie wiadomo, czy był na ślubnej ceremonii, choć do tej pory mówiło się, że ma dobre stosunki ze swoją adoptowaną córką. To o niej rapował w takich utworach, jak "Mockingbird", "Airplanes, Part II" czy "Going Through Changes". - Mam pełną opiekę nad moją siostrzenicą. Była częścią mojego życia odkąd się urodziła. Ja i Kim praktycznie ją wychowaliśmy, mieszkała z nami, gdziekolwiek byliśmy - powiedział Eminem w 2004 roku w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone". Muzyk wychowywał też córkę partnerki z poprzedniego związku, Whitney Scott. W 1995 roku razem z Kimberly powitali na świecie jedyną biologiczną pociechę - Hailie Jade, która również była obecna na ślubie.

Sprawiła, że wziąłem się w garść, zrobiłem coś ze swojego życia i starałem się 10 kwadrylionów razy bardziej niż wcześniej - powiedział Eminem w rozmowie z magazynem "Q".

Hailie Jade również jest zaręczona i przygotowuje się do ślubu.