Krystian Wieczorek zasłynął jako ekranowy amant i aktor przede wszystkim serialowy, choć ma na koncie też wiele udanych występów na teatralnych deskach. Przystojny blondyn był już dojrzałym mężczyzną, gdy poznał ukochaną. W młodszej o 17 lat Marii Szafirskiej zakochał się niemalże od pierwszego wejrzenia, gdy wpadli na siebie w pracy na planie "M jak miłość". Para wzięła ślub w 2016 roku, a dwa lata później na świat przyszła ich córka Aniela. Tegoroczne wakacje małżonkowie spędzają w Chorwacji. Aktor opublikował zdjęcie z ukochaną. Miał apel do fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Danuta Stenka o tym, że córki boją się założyć rodzinę w Polsce

Krystian Wieczorek dodał piękne zdjęcie z żoną. Zwrócił się do fanów

Aktorska para nie ukrywa, że łączy ich silne uczucie. Chętnie dzielą się miłością z fanami na Instagramie. Tegoroczne wakacje spędzają w słonecznej Chorwacji. Zakochani wybrali się w podróż łódką, a kadr ukazuje, jak wymieniają czułe pocałunki na tle pięknego krajobrazu. "Czemu nie? Całujta się ludzie" - zaapelował zakochany aktor. Fanom od razu udzielił się dobry humor aktora. Pod zdjęciem pojawiły się same pozytywne komentarze. "Całuśne zdjęcie", "Dobrze się na was patrzy", "Piękna para" - czytamy.

Krystian Wieczorek kocha dwie kobiety

"M jak miłość". Magda i Andrzej pojednają się. Wieczorek komentuje intymne sceny

Aktor pierwsze spotkanie z przyszłą żoną opisał niebywale poruszająco. "Jak poznałem Marysię, to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej - instancja wyższa. Mówi: Już chłopcze się nie męcz, to ta, tu. Właściwa" - wyznał, goszcząc w "Pytaniu na śniadanie". Po tym jak w 2018 roku na świat przyszła ich córka, stała się oczkiem w głowie małżeństwa. "Od czterech lat świecisz w ciemności" - pisał o Anieli w social mediach rok temu. Aktor rzadko pokazuje na Instagramie zdjęcia córki, dbając o jej prywatność i anonimowość. Kadry z nią pojawiają się na jego profilu okazjonalnie.