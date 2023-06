Silvio Berlusconi nie żyje. Były premier Włoch zostawił po sobie nie lada majątek. Według szacunków ma to być ponad sześć miliardów euro. Spadek powinien trafić do dzieci polityka z pierwszego małżeństwa, ale to testament ostatecznie wyjaśni kwestię dziedziczenia.

