Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski przez dziesięć lat. W tym czasie Kościół krytykował rzadko, choć były momenty, kiedy w nim bywał. Często za to spotykał się w latach prezydentury z papieżem i raczej niewiele robił, by nadal pozytywnie nastawione do religii w tamtych czasach społeczeństwo domyśliło się, że jest de facto niewierzący. Niedawno dowiedzieliśmy się nawet, że Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy wzięli kościelny ślub - choć była to ceremonia tzw. jednostronna. Przysięgę "tak mi dopomóż Bóg" wypowiedziała tylko żona prezydenta.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska tym razem spędzi Boże Narodzenie z rodzicami. Jak wspomina święta, gdy była dzieckiem?

W najnowszej rozmowie z córką, Aleksandrą Kwaśniewską, były prezydent wprost wyznał, jakie jest jego podejście do wiary.

Aleksander Kwaśniewski mówi, że jest niewierzący

Tego typu wyznania ze strony osób publicznych w Polsce nadal są rzadkością. Dopiero w ostatnich latach, po całej serii afer związanych z wykrywaniem pedofilii w Kościele i zaangażowaniem Kościoła w politykę, liczba wierzących zaczęła maleć. Aleksander Kwaśniewski do tego trendu się nie przyłącza, bowiem nie wierzy od wielu lat. Jak podchodzi do tej kwestii?

Nie cierpię z tego powodu, choć są momenty, w których uważam, że wierzącemu jest łatwiej - powiedział w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską dla magazynu "Viva!". - Ja w tym [lęku egzystencjalnym przed śmiercią] widzę, patrząc ze spokojem, pewną nieuchronność. To znaczy jesteś, czynisz wszystko, co możliwe, i odchodzisz. I nie ma. Przychodzą następni - wyznał.

Są jednak rzeczy, których były prezydent obawia się na ziemskim padole, choć związane są one przede wszystkim z postępującymi z wiekiem chorobami ciała: "Jeżeli czegoś się obawiam, to przewlekłych chorób, a jeszcze bardziej, że może nie pracować głowa, że istnieję fizycznie, ale nie ma ze mną kontaktu".

Kwaśniewska o kuchni w Pałacu Prezydenckim. "To nie było bóg wie co"

Takie podejście do wiary Aleksander Kwaśniewski ma ponoć od wielu lat. Jego córka w rozmowie z Plejadą wspominała czas, kiedy była mała. Spytała wówczas swojego ojca, o co chodzi z "tym Jezusem". Aleksander Kwaśniewski nie uciekał od odpowiedzi - tym bardziej, że jego córka była jedyną osobą w klasie, która nie chodziła wtedy na religię. "Podzielił się ze mną swoimi wątpliwościami, ale bez radykalizmu. To było super, bo poczułam, że potraktował mnie poważnie i udzielił mi szczerej odpowiedzi" - mówiła Kwaśniewska w rozmowie z Plejadą. Dodała też, że jej ojciec identyfikuje się jako agnostyk, czyli osoba, która nie jest w stanie udowodnić, że Bóg istnieje, ani nie jest w stanie udowodnić, że go nie ma.