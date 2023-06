Darek stolarz, czyli Darek Wardziak, zyskał popularność dzięki programom "Dorota Was urządzi" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Od lat współpracuje z Dorotą Szelągowską i potrafi wyczarować prawdziwe cuda z drewna. Widzowie cenią jego talent i poczucie humoru, a na Instagramie zdobył już około 170 tysięcy followersów, z którymi ma stały kontakt. Chętnie odpowiada im na pytania i pokazuje przede wszystkim ujęcia związane z jego fachem. Rzadko mówi o życiu prywatnym, ale co jakiś czas robi wyjątek, tak jak tym razem. Na jego profilu pojawiły się bowiem archiwalne zdjęcia sprzed lat. Można zobaczyć, jak on i jego żona wyglądali w młodości!

Darek stolarz pokazał zdjęcie sprzed 15 lat

Darek od jest jest w związku małżeńskim z Katarzyną, która nawet wystąpiła w jednym z odcinków programu "Darek solo". Fani doskonale ją więc znają, ale po raz pierwszy mieli teraz okazję ujrzeć ją na zdjęciach sprzed 15 lat. Darek Wardziak opublikował trzy fotografie z sesji zdjęciowej wykonanej w Kazimierzu Dolnym. Para pozowała, czule przytulając się do siebie lub tańcząc na ulicy. On miał na sobie czerwoną koszulę i czarny garnitur, ona czerwoną sukienkę, która podkreślała jej talię i wirowała w tańcu. Okazuje się, że Darek stolarz nie bez powodu pokazał archiwalne zdjęcia - zrobił to ze względu na 15. rocznicę ślubu.

Moi kochani, czasami serce zabije szybciej, oddech stanie się płytszy, oczy zaiskrzą blaskiem, a w wyniku tych problemów oddechowo-kardiologicznych zmienia się nasz świat. Mój świat stworzony i pielęgnowany trwa już 15 lat, a taka rocznica ślubu. I jak każdy facet umieszczam tę informację na swoim koncie, by móc sprawdzić datę w następnym roku. A tak serio żono dziękuję - napisał Darek stolarz.

W komentarzach posypały się komplementy i gratulacje. Fani nie kryją zachwytu. "No żona wygląda na milion dolarów, nie dziwię się, że straciłeś głowę", "Tworzycie fantastyczną parę, mam wrażenie, że uzupełniacie się wzajemnie pod każdym względem, dlatego iskrzy, dlatego się nie nudzicie", "Piękna żona, piękny staż, gratulacje i dużo miłości" - piszą fani.

Darek stolarz ukrywa życie prywatne

O życiu prywatnym Darka stolarza niewiele wiadomo. Nigdy nie ujawnił, czy z żoną Katarzyną doczekali się dzieci. Jakiś czas temu jednak pochwalili się adopcją szczeniaka, któremu dali na imię Atena. Darek co jakiś czas publikuje wspólne zdjęcia z Katarzyną, chwaląc się wspólnymi wakacyjnymi wyjazdami czy grzybobraniem. Patrząc na ich fotografie, nie sposób nie odnieść wrażenia, że para lubi spędzać ze sobą czas.