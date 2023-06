Anna Starmach pokazała brzuch kilka dni po porodzie. "Ja się tego nie wstydzę"

Anna Starmach ma dwoje dzieci: córkę Jagnę oraz syna Gustawa. Dziewczynka pojawiła się na świecie w 2018 roku, jej brat trzy lata później. Jurorka "MasterChefa" kilka dni po urodzeniu chłopca znalazła czas, by zaapelować do fanek i wyprowadzić je z błędu. Poszło o wygląd jej brzucha po ciąży.

Anna Starmach pokazuje brzuch po porodzie

Starmach we wpisie przede wszystkim skupiła się na ważnym przesłaniu. Wyjaśniła, że dla niej w tym okresie ważni są bliscy, a nie powrót do dawnej sylwetki. Odpowiedziała też bowiem na komplementy obserwatorek, które pisały, że "wspaniale wygląda po porodzie", a także zasypały ją pytaniami o to, "jak ona to robi". Postanowiła wytłumaczyć paniom, że każda kobieta ma prawo do powrotu do formy w swoim tempie. Dodała swoje zdjęcie, na którym jest zmęczona, ale radosna.

Chciałam wam pokazać dwie perspektywy: na wprost i z profilu. Mam jeszcze spory brzuszek. Noszę spodnie z szeroką gumą, ciążowe. Brzuszek nie znika od razu. To naturalne, ale ja się tego nie wstydzę - tłumaczyła na InstaStories.

Podkreśliła też, że na razie nie skupia się na figurze, ma na to czas. "Na razie mam ważniejsze sprawy i osoby na głowie. Dziękuję za komplementy, ale wiedzcie, że wygląd w tym momencie mojego życia jest dla mnie sprawą naprawdę drugorzędną" - kontynuowała. Uwielbiamy Annę Starmach za takie promowanie naturalności i rozsądnego podejścia do ciała! Więcej zdjęć gwiazdy "MasterChefa" i jej bliskich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Starmach pokazała brzuch po porodzie Screen z Instagram.com/ ania_starmach

Gwiazdy pokazują brzuch po porodzie

Gwiazda TVN to kolejna znana kobieta, która z dumą zaprezentowała ciało po ciąży. W tej grupie znalazła się m.in. Ashley Graham. Modelka opublikowała zdjęcie nagiego brzucha, pokrytego rozstępami. " Ta sama ja, kilka nowych historii" - napisała. Ze swojego ciała nie do końca jest jednak zadowolona Agnieszka Włodarczyk, która urodziła w 2021 roku. Aktorka zapytała się internautek, czy mają jakieś patenty na ulepszenie kondycji tej części ciała. Wśród komentujących znalazł się jej partner, Robert Karaś.