Marcin i Rafał Mroczkowie tworzą bardzo rozpoznawalne rodzeństwo. Bracia są znani głównie z ról w kultowym serialu "M jak miłość". Często pokazują, jak wygląda ich praca na planie telewizyjnej produkcji. Ostatnio pokusili się o żarty. Jak się okazuje, Mroczkowie czasem zamieniają się rolami!

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek mówi o makijażu na planie "M jak miłość"

Marcin i Rafał Mroczkowie zamieniali się rolami na planie serialowym?

Marcin i Rafał Mroczkowie odgrywają role Pawła i Piotra Zduńskich. Paweł przez wiele lat szukał prawdziwej miłości i ma na koncie kilka porażek w tej kwestii. Niedawno jednak stanął na ślubnym kobiercu z Franką. Z kolei Piotrek to zapracowany prawnik. Udało mu się jednak stworzyć rodzinę z ukochaną Kingą. Nie da się ukryć, że serialowi bracia kompletnie różnią się od siebie charakterami. Nie przeszkadza to jednak Marcinowi i Rafałowi w zamianie rolami. Bracia Mroczkowie na swoich profilach na Instagramie opublikowali wymowny filmik. Odpowiedzieli na często zadawane pytanie. "Jak pytacie, czy wykorzystujemy to, że jesteśmy bliźniakami, to właśnie macie tego dowód" - powiedzieli. Po chwili zamienili się strojami. W tej scenie to serialowy Piotrek był mężem Franki.

"Czy kiedykolwiek zrobiliśmy kogoś w trąbę i zamieniliśmy się tak, żeby nikt nie poznał? Jak myślicie, po 23 latach na planie nikt się nie domyślił?" - napisali w opisie. Na ich nagranie z planu zareagowali inni znani bracia. Paweł i Łukasz Golec przyznali, że również zdarzało im się zamienić. "No co wy chłopaki? Nie było szans, żeby się domyślić. Skąd my to znamy. Dobra robota!" - napisali żartobliwie w komentarzu. Nie obyło się bez głosów fanów. Stwierdzili, że rozróżnienie braci Mroczków nie jest dla nich problemem. "Ja zawsze wiem, jak się zamieniacie", "Przecież bardzo łatwo was rozpoznać!" - pisali pod postem.

Jakiś czas temu Cezary Morawski postanowił wypowiedzieć się na temat umiejętności aktorskich serialowych synów. Niestety, nie miał o nich dobrego zdania. Twierdził, że po tylu latach na planie nadal nie zachowują się jak profesjonaliści. "W pewnym momencie podjęli decyzję, że zostają i grają dalej. Zresztą nawet nie grają. Po prostu dają się filmować jako Mroczki. Oczywiście w międzyczasie nauczyli się pewnych zachowań przed kamerą, ale to nadal są Mroczki przez nią podglądani" - powiedział w rozmowie z "Tele Tygodniem". Wyznanie Morawskiego z pewnością zabolało znanych bliźniaków. Marcin ustosunkował się do jego słów. Niedługo po aferze opublikował wspólne zdjęcie z gali TeleKamer sprzed ponad dziesięciu lat. Pokusił się o krótki "komentarz". "Bez komentarza..." - napisał na profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Był ojcem Mroczków w "M jak miłość". Nie ma o ich talencie aktorskim dobrego zdania. "Dają się filmować, nawet nie grają"