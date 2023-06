Laluna dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w programie rozrywkowym "Królowe życia". W 2022 roku stacja TTV podjęła decyzję o zakończeniu produkcji, ale celebrytka nie próżnuje i nie daje o sobie zapomnieć. Występuje w nowym show "Diabelnie boskie" i prowadzi działalność w mediach społecznościowych. Ostatnio podzieliła się na Instagramie kolejnym zabiegiem, jaki przeszła. Widać różnicę?

Laluna z "Królowych życia" zrelacjonowała kolejny zabieg. Internauci są zdezorientowani

Laluna nigdy nie kryła zamiłowania do operacji plastycznych i poprawiania urody za pomocą dobrodziejstw medycyny estetycznej. Trzeba przyznać, że celebrytka uwielbia zmiany i metamorfozy i co rusz zaskakuje fanów nowym wyglądem. Tym razem postawiła na popularny zabieg na twarz.

Ostatnio Laluna wybrała się do zaprzyjaźnionej kliniki medycyny estetycznej, by wykonać zabieg na policzki. Z tej okazji na Instagramie zamieściła nową relację, w której możemy zobaczyć, jak skrupulatnie relacjonuje tę wizytę. Celebrytka przeszła wolumetrię twarzy, dzięki czemu jej kości policzkowe mają być bardziej wyszczuplone i zarysowane. Laluna nie kryła zachwytu nad nową twarzą i była wyraźnie podekscytowana. Pokazała fanom zarówno efekt przed jak i po. Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internauci podzielili się na dwa obozy. Jedni piali z zachwytu i wychwalali celebrytkę. Z kolei druga grupa miała problem w dopatrzeniu się efektów. Zgodnie twierdzili, że celebrytka wygląda dokładnie tak samo, jak przed zabiegiem. "Piękna kobieta, ale trzeci raz oglądam i nie widzę różnicy" - napisała jedna z internautek. "Patrzę, patrzę i tak sobie myślę, że w ogóle nie ma różnicy" - dodała kolejna.

Po jakimś czasie od dodania postu Laluna zdecydowała się na jego usunięcie. Najprawdopodobniej niezbyt pozytywne opinie obserwujących nie przypadły jej do gustu. Poza tym postanowiła zareagować na krytykę i nie przebierała w słowach.

Na InstaStories zamieściła zdjęcie wykonane chwile po zabiegu. Okrasiła je ostrym komentarzem. "Ledwo człowiek coś doda i już jest g**no burza" - zaczęła. Później było tylko lepiej. "Jeśli nie widzisz różnicy, to popatrz się w d**ę. Tyle w temacie" - skwitowała. Myślicie, że powinna się unosić?

Laluna zdradza tajniki zgrabnej sylwetki. "Mam genetykę do płaskiego brzucha, zawsze miałam dobry"

Laluna prężnie działa w mediach i cały czas stara się wchodzić w interakcję z obserwującymi, by nie tracić z nimi kontaktu. Jakiś czas temu zorganizowała dla nich specjalną serię pytań "Q&A". W trakcie wyjawiła, jaki jest jej sekret na utrzymanie płaskiego brzucha. Choć celebrytka przeszła szereg zabiegów liposukcji, czyli odsysania tłuszczu, to twierdzi, że wcześniej również mogła pochwalić się nienaganną sylwetką. Wszystko za sprawą dobrych genów. "Miałam robioną plastykę brzuszka. Mam też genetykę do płaskiego brzucha, zawsze miałam dobry. Jeśli nie jesteś po ciąży, jesteś w stanie zrobić brzuch na siłowni bez problemu. Ale jeśli jesteś mamą i dużo się przytyło w ciąży, zalecam zszycie mięśni brzucha z powrotem, jak przed ciążą, bo inaczej nigdy nie będzie on idealny" - opowiadała. Zobacz też: Laluna zszokowana składkami ZUS. Wpadła na rozwiązanie. "Odliczę sobie drogie futro, torebkę Balenciaga".