Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła ostatnio przenieść swoją działalność także do sieci. "Mam takie poczucie, że trzeba być dzisiaj w internecie. Media się bardzo zmieniają. Internet to też jest inny odbiorca, więc staram się tę grupę poszerzać. Mam trochę czasu, więc mogę go spożytkować na coś dobrego i też zawsze chciałam stworzyć coś swojego" - podkreśliła w rozmowie z Plotkiem. Prezenterka wraz z dziennikarką muzyczną Gabi Drzewiecką otworzyły kanał "Trójkąt" na YouTube, gdzie we dwie przeprowadzają wywiady z gwiazdami. "Z Gabi świetnie się dogadujemy. Znamy się od lat i zawsze się wspierałyśmy bardzo i w życiu, i w pracy. Któregoś razu wpadł taki pomysł, żeby zrobić coś razem i jest fajnie" - podkreśliła Woźniak-Starak. Działalność w sieci powoli się rozkręca i kanał ma już 36 tysięcy obserwatorów. Tymczasem Agnieszka Woźniak-Starak w ostatnim wydaniu "Dzień dobry TVN" zaskoczyła widzów i wyjawiła, że może być spokrewniona ze znaną polską wokalistką. O kogo chodzi? Jej piosenki w latach 90. nuciła cała Polska.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak przenosi się do internetu: Mam poczucie, że trzeba dzisiaj być w internecie

Agnieszka Woźniak-Starak spokrewniona ze znaną polską wokalistką? Trwa dochodzenie

Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień dobry TVN" pracuje w duecie z Ewą Drzyzgą. W ostatnim odcinku programu w części poświęconej show-biznesowi zaskoczyła widzów niespodziewanym wyznaniem. W rozmowie z Mateuszem Hładkim wyjawiła, że może być spokrewniona z Kasią Kowalską. "Z Kasią Kowalską poznałam się ostatnio pierwszy raz, ale nasi ojcowie pochodzą z tej samej podwarszawskiej miejscowości, okolic Starej Miłosnej i Sulejówka. Kiedyś słyszałyśmy plotki, że jesteśmy daleko spokrewnione" - oświadczyła Woźniak-Starak.

Jak się okazuje panie są tak zaintrygowane tą informacją, że same postanowiły to sprawdzić. "Próbowałyśmy dojść, czy są jakieś powiązania. Muszę dopytać taty, czy był jakimś dalekim kuzynem, ale na pewno się poznali" - dodała. Jak sądzicie, są do siebie podobne?

Agnieszka Woźniak-Starak; Kasia Kowalska fot. instagram.com/ aga_wozniak_starak ; kasia_kowalskaofficial

Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się ostatnio na zawodach jeździeckich na Mazurach

Agnieszka Woźniak-Starak na początku czerwca pojawiła się na zawodach jeździeckich i imprezie Gałkowo Perlage Masters na Mazurach. To właśnie w miejscowości Gałkowo znajduje się stadnina koni należąca do Karoliny Ferenstein-Kraśko i jej rodziny. Wśród celebrytów widziano m.in. Natalię Klimas i Joannę Horodyńską. Agnieszka Woźniak-Starak od lat pasjonuje się jazdą konną i często odwiedza tę stadninę, więc nie mogło jej zabraknąć na zawodach. Na miejscu pojawiła się w eleganckim stroju jeździeckim. Do kremowych bryczesów i brązowych oficerek dobrała czarną marynarkę. Zdjęcia znajdziesz tutaj.