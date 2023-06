Na instagramowym koncie Agnieszki Kaczorowskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Tancerka, która zyskała popularność dzięki roli serialowej Bożenki w "Klanie", podzieliła się z internautami fotografią. Oprócz samej zainteresowanej znalazł się na niej także Maciej Pela. Zakochani zasiedli na pokaźnych rozmiarów tarasie. Romantyczny widok skrytykowała jedna z obserwatorek gwiazdy tańca. Zarzuciła jej zbytnie idealizowanie życia.

Agnieszce Kaczorowskiej się oberwało. Tancerka została skrytykowana za zbyt słodkie zdjęcie na Instagramie

Agnieszka Kaczorowska to jedna z tych kobiet, która lubi dzielić się swoim życiem prywatnym. Tancerka chętnie publikuje coraz to nowsze zdjęcia na swoim instagramowym koncie. Nie brakuje na nich chwil z ukochanym. Nie inaczej było i tym razem. Zakochani zasiedli w romantycznej scenerii i okazuje się, że nie wszystkim widok ten przypadł do gustu. Jedna z fanek serialowej Bożenki nie wytrzymała.

To wszystko jest za bardzo przesłodzone... Życie tak nie wygląda. Życie to sinusoida, nie pięknie obrobione zdjęcia, sielanka i wszystko, co piękne. Tak już jest po prostu - napisała internautka.

Agnieszka Kaczorowska nie wytrzymała i odpowiedziała internautce. Mimo wszystko zachowała spokój i zimną krew

Na reakcję tancerki nie trzeba było długo czekać. Widać, że słowa kobiety dały jej do myślenia. Odniosła się do nich jednak w bardzo spokojny sposób i próbowała przedstawić swój punkt widzenia. Nie było mowy o agresji i wulgarności. Cała dyskusja obyła się bez awantury. "Ale jak nie wygląda? Nie ma zachodów, pięknych miejsc i marzeń? Czy ktoś tu mówi, że życie to nie sinusoida? Życie to totalna sinusoida i to jest w nim właśnie piękne" - odpowiedziała Agnieszka Kaczorowska. A wy co uważacie?