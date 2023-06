Gwiazdy zdradzają swoje sposoby na cellulit. Jak go maskują?

Cellulit to nic innego, jak tkanka tłuszczowa, która odkłada się w różnych miejscach ciała. Może pojawiać się zarówno na udach, pośladkach, biodrach, brzuchu, jak i nawet ramionach. Jego występowanie jest związane z nadmiarem estrogenów w organizmie, dlaczego częściej borykają się z nim kobiety. I choć nie jest to nic nienaturalnego, ani coś, czego należy się wstydzić, to jednak wiele kobiet odczuwa dyskomfort związany z pokazywaniem światu "skórki pomarańczowej". Tu z pomocą przychodzą gwiazdy, dla których również cellulit nie jest niczym obcym. I choć na większości zdjęć są idealnie gładkie dzięki filtrom czy graficznym umiejętnościom, to jednak w rzeczywistości również mają "pomarańczową skórkę". Teraz ujawniają, jak sobie radzą z cellulitem i w jaki sposób go ukrywają.

Jak gwiazdy walczą z cellulitem?

Jennifer Lopez fot. Instagram @jlo

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to cellulit ma nawet Jennifer Lopez. Stara się jednak ten fakt ukrywać przed światem w przeciwieństwie do dr Howarda Murada, który ujawnił jej sposoby na walkę z "pomarańczową skórką". Zdradził, że aktorka i wokalistka stara się przede wszystkim regularnie trenować i zdrowo odżywiać. Jej codzienna dieta jest bogata w szpinak, siemię lniane, owoce cytrusowe, sałatę lodową, a także oliwę z oliwek. Jennifer Lopez ma też swój tajny trik, dzięki któremu optycznie ukrywa cellulit - mowa o opalonej skórze. Z tego względu gwiazda chętnie sięga po samoopalacz, który wpływa na wygląd jej skóry.

Miranda Kerr Screen z Instagram.com/Miranda Kerr

Z cellulitem zmaga się też Miranda Kerr, która ma zupełnie inny typ figury niż Jennifer Lopez. Modelka ma też alternatywny sposób na "pomarańczową skórkę" - szczotkowanie na sucho. W rozmowie z magazynem "Vogue" zachwalała zalety tej metody. Przyznała, że szczotkowanie pomaga zarówno w znacznym zmniejszeniu cellulitu, a także w krążeniu, drenażu limfatycznym oraz złuszczaniu skóry. Na plaży stosuje natomiast prosty trik - zasłania biodra modnym pareo.

Jennifer Aniston instagram.com/jenniferaniston/

Jennifer Aniston również ujawniła, w jaki sposób walczy z cellulitem. Choć aktorka ma wysportowane ciało i regularnie ćwiczy, to i jej "pomarańczowa skórka" nie ominęła. Na co dzień stosuje metodę Mirandy Kerr, ale to nie wszystko. "Staram się zdrowo odżywiać i ćwiczyć. Każdego wieczoru aktywnie szczotkuję swoje uda i pośladki, ale nie zawsze przynosi to zamierzony efekt. Kiedy wychodzę na plażę, nakładam na nogi delikatny rozświetlacz i nie kupuję kostiumów kąpielowych, które podkreślają moje mankamenty. To zawsze działa" - wyznała na swoim instagramowym profilu.

Kim Kardashian fot. Instagram @kimkardashian

Gwiazdy wzajemnie się inspirują

Kim Kardashian otwarcie zdradza, jak próbuje pokonać cellulit. Dwa razy w miesiącu chodzi na specjalne zabiegi, które mają zlikwidować grudki tłuszczu, a do tego najwyraźniej inspiruje się Jennifer Lopez i również stosuje samoopalacz w celu optycznej redukcji cellulitu."Testuję każdy nowy zabieg, jestem pierwsza w kolejce. Uwielbiam również profesjonalny makijaż nóg. Wystarczy, że nałożę podkład w sprayu, który jest zbliżony do naturalnego koloru mojej skóry i ciało wygląda ekstra" - wyznała celebrytka w jednym z wywiadów.

Wśród polskich gwiazd także nie brakuje tych, które otwarcie mówią o walce z cellulitem. Zdarza im się nawet pokazać "pomarańczową skórkę" publicznie, udowadniając tym samym, że nie jest to powód do wstydu. Do tego grona należy Anna Lewandowska, Aleksandra Żebrowska czy Ewelina Lisowska.