Postać Jakuba Rzeźniczaka już od paru lat wzbudza w mediach spore kontrowersje. Doczekał się córki z Eweliną Taraszkiewicz, gdy był mężem Edyty Zając, a z Magdaleną Stępień rozstał się, gdy modelka była w ciąży z ich synem. W grudniu ubiegłego roku piłkarz poślubił Paulinę Nowicką (obecnie już - Rzeźniczak), a ten związek także nie jest wolny od medialnych afer. Szerokim echem odbiło się m.in. InstaStories na profilu żony Rzeźniczaka, w którym nazwała jego byłą partnerkę "prostytutką". Piłkarz w dodatku w instagramowym komentarzu zadrwił z wyglądu matki swojej córki. Zapytaliśmy ekspertkę od PR Martę Rodzik, czy medialne kontrowersje z udziałem Jakuba Rzeźniczaka nie odbiją się piętnem na jego piłkarskiej karierze. Rodzik nie ma wątpliwości, że piłkarz może boleśnie odczuć konsekwencje swoich zachowań.

Słowa Rzeźniczaka mogą mieć konsekwencje dla jego kariery. Ekspertka podała przykład

Na pytanie, czy zachowanie Jakuba Rzeźniczaka mogą mieć wpływ na jego pracę jako piłkarza, Marta Rodzik odpowiada wprost: "Oczywiście, że może się odbić na jego karierze zawodowej". Ekspertka od PR podkreśla, że jest on osobą publiczną, a co za tym idzie - wizytówką klubu sportowego Wisła Płock, w którego barwach obecnie gra.

Jego wizerunek, decyzję mają wpływ na jego fanów, ale też mają wpływ na PR klubu. Tym bardziej, że jego żona Paulina Rzeźniczak wspominała już, że jego aktywność medialna nie jest dobrze postrzegana w jego klubie piłkarskim - tłumaczy Rodzik.

Ekspertka zauważa, że konsekwencje mogą być naprawdę poważne. Przywołała sytuację innego zawodnika, który za rasistowskie odzywki do innych piłkarzy pożegnał się z drużyną. "W historii sportu mieliśmy niecałe dwa lata temu sytuację w której - piłkarz Miłosz Kozak - został wyrzucony z klubu za powtarzające się złe zachowanie" - dodaje. W sprawie medialnych afer z udziałem Jakuba Rzeźniczaka i ich potencjalnych reperkusji kontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym Wisły Płock, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ewelina Taraszkiewicz pozwała Paulinę Rzeźniczak

Afera z komentarzem Rzeźniczaka odnośnie do byłej partnerki to pokłosie procesu, który Taraszkiewicz wytoczyła żonie zawodnika Wisły Płock. Sprawę opisywaliśmy w tym artykule. W instagramowym poście informującym o procesie Rzeźniczak postanowił dać upust emocjom i w krytycznych słowach odniósł się do wyglądu matki swojej córki: "Instagram vs rzeczywistość polecam". Taraszkiewicz w rozmowie z Plotkiem udzieliła Rzeźniczakowi rady. "Proponuję, by przestał szaleć publicznie oraz prywatnie i włączył myślenie. To nie boli. I zastanowił się kilka razy, zanim napisze coś jeszcze" - powiedziała prawniczka.