Beata Tadla ukończyła kulturoznawstwo i zarządzanie instytucjami kultury. W trakcie studiów pracowała jako reporterka w warszawskich rozgłośniach radiowych. Od 2004 do 2006 roku prowadziła "Klub młodej mamy" w TVN Style. Później związana była z redakcją TVN 24, gdzie początkowo przygotowywała serwisy informacyjne, a następnie została prowadzącą. W 2012 roku rozpoczęła pracę dla Telewizji Polskiej, gdzie była gospodynią głównego wydania "Wiadomości". Obecnie jest jedną z prowadzących poranny program internetowy. Beata Tadla trzy razy stanęła na ślubnym kobiercu. "Tak" powiedziała: wojskowemu, Radosławowi Kietlińskiemu i Michałowi Cebuli. Oprócz tego była związana z Jarosławem Kretem. Zobaczcie, co jeszcze jej się przydarzyło.

Przejście Beaty Tadly z TVN-u, gdzie miała ugruntowaną pozycję do TVP, było szokiem. W jednej z rozmów dziennikarka wyjaśniła, dlaczego podjęła taką decyzję. "Praca w kanale informacyjnym jest potwornie wyczerpująca. (...) Bywało, że po dyżurze wypłakiwałam się w samochodzie" - tłumaczyła w "Pani". Mimo to, w nowej pracy Beata Tadla musiała stawiać czoła nie lada wyzwaniom. Jednym z nich była korespondencja burzliwej sytuacji w Ukrainie, która miała miejsce w 2014 roku. Nie da się ukryć, że przygoda dziennikarki w TVP nie potrwała zbyt długo. Zaraz po zmianie rządu Beata Tadla została zwolniona z pracy. "Zabrano mi coś, co naprawdę kochałam. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą. To tym bardziej upokarzające, że odbiera się nam coś, co było naszym życiem, naszą pasją" - opowiadała w rozmowie z portalem NaTemat.pl.

Kilka lat temu Beaty Tadla wzięła udział w sesji zdjęciowej dla magazynu "Viva!". Do zjawiskowych zdjęć został załączony obszerny wywiad. W pewnym momencie Beata Tadla wróciła pamięcią do wspomnień z dzieciństwa. Zdradziła, że zanim zaczęła marzyć o dziennikarskiej karierze, była niezłym urwisem i sprawiała rodzicom nie lada kłopoty. Jedna z tych sytuacji o mały włos nie zakończyła się tragicznie. "Zdarzały mi się też autodestrukcyjne pomysły. Na przykład zwisałam z dziewiątego piętra, trzymana za nogi przez kuzynkę. A jako sześciolatka zjadłam 60 tabletek przeciwbólowych. (...) Płukanie żołądka uratowało mi życie" - wyznała.

Beata Tadla dość wcześnie stanęła na ślubnym kobiercu. Pierwszego męża poślubiła, nie mając ukończonych 20 lat. Jej wybranek był wojskowym. To małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i zakończyło się fiaskiem. W latach 2001-2014 jej mężem był dziennikarz Radosław Kietliński. Para doczekała się syna Jana. Niestety, ta relacja również został spisany na straty. Później Beata Tadla była związana z Jarosławem Kretem. Ich huczne rozstanie w 2018 roku ciągnęło się medialnym echem długi czas. W 2021 roku Beata Tadla wyszła za biznesmena Michała Cebulę. Para pozostaje w szczęśliwym związku, a wspólnymi chwilami chętnie dzielą się w mediach społecznościowych.