Jeszcze rok temu Joanna Opozda przechodziła na oczach całej Polski ciężkie rozstanie, które pokryło się w czasie z narodzinami syna. Antoni Królikowski miał zdradzać ją z sąsiadką Izebelą, która pracowała wówczas jako prawniczka. On zamieszkał z nową partnerką, a ona do tej pory skupiała się na samodzielnym wychowywaniu syna i pracy. Wygląda jednak na to, że już zapomniała o niewiernym mężu i zaczęła sobie układać życie u boku nowego mężczyzny.

Zobacz wideo Historia związku i rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Joanna Opozda spotyka się ze studentem prawa

Na początku czerwca do mediów trafiła informacja o tym, że serce Joanny Opozdy jest już najprawdopodobniej zajęte. Była ona widziana w jednej z restauracji na warszawskim Śródmieściu z tajemniczym mężczyzną. Jest to dziesięć lat młodszy Jan, absolwent zarządzania i student prawa. Zakochani do tej pory unikali jednak publicznego okazywania sobie uczuć. Wszystko wskazuje na to, że są coraz pewniejsi relacji. Paparazzi przyłapali ich w jednym z warszawskich klubów. Między nimi było gorąco.

Joanna Opozda z partnerem w klubie fot. Plotek Exclusive

Joanna Opozda wymienia czułości z nowym partnerem

Joanna Opozda spędziła wieczór u boku studenta prawa w jednym z warszawskich klubów Sen nad Wisła. Tego wieczora była ubrana w biały komplet, natomiast jej ukochany postawił na czarne spodnie i ciemną koszulę. W przerwie od tańca aktorka wskoczyła na kolana tajemniczego mężczyzny i go pocałowała. Po wyjściu z imprezy trzymali się za ręce i robili sobie zdjęcia. Te jednak nie zostały nigdzie opublikowane. Jan jest prawdziwym dżentelmenem. Zauważył, że po długiej imprezie jego ukochana nie była w stanie dłużej chodzić na szpilkach i wziął ją na ręce. Widać, że bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie. Więcej gorących zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Joanna Opozda z partnerem w klubie fot. Plotek Exclusive

Joanna Opozda z partnerem w klubie fot. Plotek Exclusive