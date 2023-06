Donald Trump aresztowany. Dopiero co bawił się na imprezie rodzinnej

Donald Trump znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Formalnie usłuszał aż 37 zarzutów i został oficjalnie aresztowany. Nie przyznaje się on jednak do winy i cały czas neguje słowa prokuratora. To pierwszy taki incydent w historii Stanów Zjednoczonych.

