Odkąd Edward Miszczak objął stanowisko dyrektora programowego Polsatu, wprowadził w stacji spore zmiany. Najpierw zmienił prowadzących programy "Twoja twarz brzmi znajomo" i "Nasz nowy dom", a teraz zamierza wprowadzić do ramówki nowy program. W Polsacie ma pojawić się program inspirowany "The Real Housewives", który zrobił prawdziwą furorę w Stanach Zjednoczonych i nie tylko.

Amerykański format podbije serca polskich telewidzów?

"The Real Housewives" to amerykański format cieszący się powodzeniem niemal na całym świecie. Jesienią będzie można zobaczyć także polską wersję tego reality show - "The Real Housewives Warszawa". Uczestniczki programu zostały już wybrane w drodze castingu. Każda z nich odniosła życiowy sukces. Na antenie zaprezentują się kobiety z różnych branż, takich jak chociażby kosmetologia, hotelarstwo czy medycyna.

Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy, gdzie mieszkają, dowiemy się, jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność. Przekonamy się, jak ważna jest dla nich rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy, jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty? - zapowiedział Miszczak.

"The Real Housewives Warszawa" będzie już 35. edycją w globalnej rodzinie formatu. Pierwsza odsłona programu zadebiutowała w 2006 roku. Do tej pory swoje wersje show pokazały stacje telewizyjne m.in. w Australii, Grecji, Francji i Niderlandach. Czy program podbije teraz serca Polaków? O tym przekonamy się jesienią. Kto z was czeka już na pierwszy odcinek?