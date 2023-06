Anna Lewandowska spełnia się nie tylko jako trenerka personalna i bizneswoman, ale też jako mama. Celebrytka w 2013 roku powiedziała sakramentalne "tak" Robertowi Lewandowskiemu. W 2017 roku para powitała na świecie pierwszą córkę Klarę. Trzy lata później urodziła się Laura. W związku z tym każdego dnia ma na głowie natłok obowiązków. Ostatnio mogła pozwolić sobie na chwile luzu, gdy przebywała na wakacjach. Wygląda na to, że powrót do rzeczywistości nie jest dla niej zbyt łaskawy. Trenerka musiała odpuścić wykonanie ćwiczeń. Co stanęło jej na przeszkodzie?

Anna Lewandowska odpuściła trening. Rzadko to robi. Co się stało? Pokonała ją alergia

Anna Lewandowska od lat aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad pięć milionów obserwujących. Celebrytka dzieli się z nimi zarówno życiem prywatnym, jak i zawodowym. Na jej profilu pełno jest sportowych ujęć.

Anna Lewandowska, by dbać o zdrowe ciało i nienaganną sylwetkę ćwiczy regularnie. Niestety, we wtorek 13 czerwca coś niespodziewanie pokrzyżowało jej plany. Na opublikowanym InstaStories mogliśmy ją zobaczyć w niecodziennym wydaniu. Okazuje się, że trenerka mierzy się z alergią. "Dzisiaj nici z pracy i treningu. Siła wyższa, wszyscy alergicy mnie zrozumieją" - napisała.

Sezon wiosenny i letni, choć piękny od słońca i kwitnących roślin ma też swoje mankamenty. Są nimi alergie. W czerwcu najczęściej pylą zarodniki grzybów mikroskopowych, szczaw, babka i komosa. W tym okresie przyczyną uczuleń i objawów alergii mogą być też pyłki traw i pokrzywy. Wygląda na to, że nie ominęły one trenerki. Mimo przeciwności losu Anna Lewandowska nie zamierza się poddawać. Na koniec rzuciła, że gdy tylko poczuje się lepiej, ma zamiar nadrobić zaległy trening. "Mam nadzieje, że do wieczora będzie lepiej i nadrobię dzisiejszy trening" - dodała.

Jakiś czas temu Anna Lewandowska podzieliła się z fanami życiową decyzją. Nowe postanowienie dotyczyło wychowania córek. Razem z mężem postanowili, że będą spędzać więcej czasu osobno z pociechami. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice będą mogli poświęcić więcej uwagi dzieciom, każdemu z osobna. "Nie wiem, czy też tak macie mamuśki... Ale zdecydowaliśmy z moim mężem, że będziemy czasem spędzać czas osobno z dziewczynkami. On z jedną, ja z drugą. Uważam, że to totalnie dobrze na nie wpływa, doceniają czas z rodzicem, potrafią zatęsknić za sobą i są... znacznie grzeczniejsze" - napisała na InstaStories. Zobacz też: Wszystkie domy Lewandowskich. Dwie wille w Hiszpanii. W Polsce też mają kilka nieruchomości. Jest luksusowo.